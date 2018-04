Ein Fremdkörper im Quartier?

Maik Timm verteidigt die Pläne der Investoren, das Bestandsgebäude Bleekerstift abzureißen / 700 Protestunterschriften übergeben

21. April 2018, 14:23 Uhr

Wie geht es weiter an der Bleekerstraße? Architekt Maik Timm (Foto), der für eine Investorengruppe tätig ist, begründete im Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen seinen Abrissantrag für das Altgebäude „Bleekerstift“. Seiner Ansicht nach sei das einzige, wenn überhaupt gegebenenfalls architektonisch interessante an dem Gebäude der Mittelteil der Südfassade. „Was auch immer gesagt wird. Auch von der Interessenvereinigung um Elsa Plath“, führte der Architekt aus. „Aus wirtschaftlicher und konstruktiver Sicht ist dieser jedoch so nicht zu erhalten und würde entsprechend der vorliegenden Planung nachempfunden werden, um die Identität des Areals zu erhalten und demzufolge den Wünschen einer Minderheit nachzukommen“, so Timm zu den Alternativplänen, die er den Politikern als Tischvorlage zur Verfügung gestellt hatte.

„Aus städtebaulicher und architektonischer Sicht sind Gebäude wie die ehemaligen Wela-Werke oder auch ehemals Röpckes Mühle wesentlich schönere Zeitzeugen der Uetersener Industriearchitektur gewesen“, so Timm weiter. Das gelte im übrigen auch für das ehemalige Tivoli als Zeitzeuge kultureller und vor allem anspruchsvoller Architektur. „Diese Gebäude wären aus unserer Sicht eher zu erhalten gewesen. Leider wurden diese ohne Prüfung nach Paragraf 172 Baugesetzbuch entfernt.“ Das Bleekerstift in seiner jetzigen Form entspreche nicht mehr seinem Ursprung. „Das eigentliche erste Krankenhausgebäude auf dem Gelände gibt es schon gar nicht mehr.“ Timm bezeichnete Vorschläge, eine dritte Ebene in das Gebäude einzuziehen und so eine wirtschaftliche Nutzung des Gebäudes herbeizuführen, als realitätsfremd.

Auch Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) habe gesagt, zitierte Timm aus entsprechenden Pressemeldungen, dass die Wirtschaftlichkeit und die Realisierbarkeit gegeben sein müssten, weil niemand ein solches Objekt aus Liebhaberei nutze und umbaue. Der Verwaltung hielt Timm vor, falsch zu liegen, wenn diese das Gebäude als Bestandteil der „städtebaulichen Eigenart des Gebietes“ kennzeichne, „da das komplette nähere Umfeld Bleekerstraße/Am Roggenfeld in ein neues modernes Wohnquartier entwickelt“ worden sei. Das Gebäude stelle vielmehr einen Fremdkörper im Quartier dar. „Der vorliegende Alternativvorschlag zeigt die einzig sinnvolle und realistische Lösung, um hier die gemeinsamen Interessen zu verbinden“, so Timm abschließend.

Politiker aller vier Fraktionen äußerten ihr grundsätzliches Unverständnis gegenüber dem Vorhaben der Investoren, das Gebäude abreißen zu wollen. Timm habe vor zwei Jahren gesagt, es erhalten zu wollen, daraufhin habe man das Bauleitverfahren positiv begleitet. Dieter Schipler von der SPD-Fraktion empfahl, dass sich Vertreter der Stadt und der Investoren zusammensetzen sollten, um eine Lösung zu erzielen. Andreas Stief (CDU) lobte das Engagement der Bürger. „Man kann mit gewissen Themen das Bürgerinteresse wecken“, formulierte er. Bernd Möbius (Grüne) riet Timm, der Stadt das Gebäude zu schenken, damit diese es entwickeln könne. Für Holger Köpcke (BfB) sind die Bestimmungen des Paragrafen 172 Baugesetzbuch zu ungenau. Dieser Paragraf schützt Gebäude vor dem Abriss.