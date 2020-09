Ein fast optimaler Start

Handball-SH-Liga der Frauen: HC Treia/Jübek besiegt den Suchsdorfer SV mit 28:16 und übernimmt die Tabellenführung

von Holger Petersen

27. September 2020, 19:17 Uhr

Silberstedt | Souveräner Heimsieg und Sprung an die Tabellenspitze: Viel besser hätte der Saisonstart der Handballfrauen des HC Treia/Jübek in der SH-Liga nicht ausfallen können. „Das war ein Auftakt nach Maß“, freute sich Trainerin Sünje Schütt über den auch in der Höhe verdienten 28:16 (14:7)-Erfolg gegen den Suchsdorfer SV. Und über die „Stimmung“, die die 50 zugelassenen Fans in der Silberstedter Sporthalle in einer Lightversion verbreiteten. „Es ist schon einiges ungewohnt und manches fehlt ganz einfach. Aber wir sind froh, dass überhaupt einige Zuschauer kommen dürfen“, erklärte der HC-Coach. „Das hat Spaß gemacht.“

Nach einem etwas holprigen Start (5:5/10.) mit zwei, drei unnötigen Fehlern legten die Gastgeberinnen ihre Nervosität schnell ab. Besonders die Deckung fand zu ihrer Stabilität, woran auch Janne Höppner großen Anteil hatte. Die Torhüterin erwischte einen guten Tag und war mit ihren Paraden Ausgangspunkt vieler Konter und damit einfacher Tore. In der 26. Minute hieß es nach einem 9:1-Lauf 14:6 für das Heimteam – eine Art Vorentscheidung.

Davon wollte jedoch Trainer Sünje Schütt nichts wissen und appellierte in der Pausenkabine an ihre Spielerinnen, sich nicht auf diesen Lorbeeren auszuruhen. Mit Erfolg, denn der HC-Express gab weiter Gas und blieb die klar bessere Mannschaft. Angeführt von Jule Dahm (8 Tore) und Katharina Ley (6) wurde die Führung auf 25:12 (50.) ausgebaut, die zwei Punkte waren längst eingetütet. „Zwölf Gegentore in 50 Minuten, das ist völlig okay“, sagte Schütt, die allen Akteurinnen Spielanteile schenkte. „Alle haben gespielt und wir haben einiges ausprobiert.“

Was dieser ungefährdete Auftaktsieg wert ist, wird sich am kommenden Sonnabend zeigen. Dann gastieren die HC-Frauen im Derby bei der hoch eingeschätzten HSG Tarp-Wanderup, die zum Auftakt knapp beim Lauenburger SV gewann.





HC Treia/Jübek: Höppner, Rucha - Huß (1), Ley (6), Boddenberg (3), Dahm (8), Christofzik (2), Priebus (3), Wohlert, Jessen, Hansen (3/1), Steltner (2/1), C. Bernhardt, M. Bernhardt.