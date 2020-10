Ein dickes Fell macht oft unbeweglich

Avatar_shz von Holger Loose

16. Oktober 2020, 17:24 Uhr

Trainer sind auch nur Menschen, die sich bei Kritik und verbalen Angriffen nicht selten ein dickes Fell zulegen. Das schützt bisweilen. Oft aber macht es weniger beweglich. Ein Phänomen, das offenbar Bundestrainer Joachim Löw erfasst hat, der weiterhin nicht auf die aktuell besseren Spieler (Müller, Hummels, Boateng) setzt und nicht wahrhaben will, dass er damit das gesamte Projekt Nationalmannschaft und deren Rückhalt bei den Fans gefährdet. Mit dieser Sturheit ist er natürlich nicht allein. Tendenzen diesbezüglich glaubt manch einer in Dortmund auch bei Lucien Favre erkannt zu haben. Deswegen könnte die Partie der Borussia heute in Hoffenheim dem Trainer wahre Kopfschmerzen bereiten. Denn der Gast kommt mit einer hungrigen Mannschaft, die den Plänen eines Nachwuchstrainers folgt, der sich große Erfolge im Profifußball erst noch erarbeiten will und – Stand jetzt – für alle Strategien offen ist. „Die grundsätzliche Philosophie des Clubs ist identisch mit meiner Idee von Fußball – offensiv, mutig, flexibel und immer aktiv“, sagt der Mann, dem die TSG einen Dreijahresvertrag gegeben hat: Sebastian Hoeneß. Er ist der Sohn von Ex-Nationalspieler und Manager Dieter und der Neffe des Bayern-Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß. Der junge Mann ist der Shootingstar der Szene. Als eher durchschnittlich begabter Kicker, der unter anderem für seinen jetzigen Club Hoffenheim in der Regionaliga gespielt hat, beendete er früh (mit 28) seine aktive Karriere, um als Jugendtrainer zu beginnen. Erst bei Hertha Zehlendorf, dann in Leipzig und schließlich beim FC Bayern. Er hospitierte bei den ganz Großen des Geschäfts wie Thomas Tuchel, Huub Stevens oder Pep Guardiola. Frei nach dem Motto: Es ist besser, offene Türen einzurennen, als mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. So öffnete sich plötzlich letzte Saison die Tür für ihn, als die Münchner einen Trainer für die Bayern-Reserve suchten, die gerade in die 3. Liga aufgestiegen war. Sebastian Hoeneß startete mit der Mannschaft so richtig durch und holte prompt den Meistertitel. Kein Wunder, dass Hoffenheim den 38-Jährigen verpflichtet hat – sehr zum Leidwesen des FC Bayern. Nicht nur, weil der ihn eigentlich halten wollte, sondern vor allem, weil Hoeneß mit seiner neuen Mannschaft den Champions League-Sieger am zweiten Bundesligaspieltag mit 4:1 vom Platz fegte. Auch deshalb ist die Partie heute gegen Dortmund ein echtes Spitzenspiel. Eines, das BVB-Trainer Lucien Favre Kopfzerbrechen bereiten sollte. Der ist unbestritten ein anerkannter Fachmann. Aber Favre muss im dritten Jahr bei der Borussia auch beweisen, dass er Titel gewinnen kann. Und dass er auf neue Herausforderungen auch mit neuen Ideen reagieren kann und mag. Ansonsten gilt, was einst ein kluger Mann formulierte: „Wer unbedingt mit dem Kopf durch die Wand will, muss damit rechnen, dass diese ihm die Stirn bietet“.







TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen