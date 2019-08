Ein Buch gegen das Vergessen

Die Schleswigerin Brigitte Peters schreibt die Biografie über Psychiatrie-Opfer Alfred Koltermann

von Tina Ludwig

02. August 2019, 16:50 Uhr

Schleswig | Als er ein Säugling war, wurde Alfred Koltermann von seiner Mutter in einem Heim abgegeben. Kennengelernt hat er sie nie. Ebenso wenig wie seinen Vater, von dem er zumindest den Namen und das Todesdatum weiß. Mehr aber nicht. Als Koltermann sechs Jahre alt war, kam er schließlich nach Schleswig. Ins Landeskrankenhaus auf dem Hesterberg. Dort, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, blieb er schließlich, bis er 31 Jahre alt war. Bis dahin hatte er 25 Jahre – ein Vierteljahrhundert – voller Qualen erlebt. Körperliche Schmerzen, nicht enden wollende Demütigungen und sexueller Missbrauch waren ebenso an der Tagesordnung wie das Schlucken von Medikamenten. Als Versuchskaninchen. Um Hilfe schreien? Konnte er nicht. Es war ja niemand da, der ihm hätte helfen können.

Inzwischen kämpft Koltermann seit gut fünf Jahren für eine Anerkennung des Leids, das ihm und vielen anderen Kindern angetan wurde (wir berichteten). Er ist in der Öffentlichkeit landesweit zu dem Gesicht der Opfer geworden, die bis in die 70er-Jahre in Behinderteneinrichtungen und Psychiatrien Leid erfahren haben. Dafür sprach er in Kiel ebenso wie in Berlin vor Vertretern der Landes- und Bundesregierung. Nun will er einen weiteren Schritt gehen, um auf sein Schicksal aufmerksam gemacht. „Ich wollte schon immer, dass jemand mal meine Geschichte aufschreibt. Jetzt klappt es endlich“, sagt er.

Dafür will Brigitte Peters sorgen. Die 69-jährige gebürtige Schleswigerin hat viele Jahre als Erzieherin im Landesförderzentrum Hören gearbeitet, „und als Kind ständig im Park der Fachklinik am Stadtfeld gespielt“, wie sie sagt. Kürzlich nun hat sie Alfred Koltermann bei einer öffentlichen Veranstaltung von seinem Leben auf dem Hesterberg erzählen hören – und war davon so erschüttert, dass sie ihn hinterher ansprach. Gleich mit der Idee des Buches im Hinterkopf. „Ich schreibe schon immer gerne und finde, dass diese Geschichte nicht vergessen werden darf“, sagt sie.

Inzwischen haben sich die beiden schon mehrfach getroffen und dabei auch eine gemeinsame Arbeitsebene gefunden. „Sie geht immer auf meine Vorschläge ein“, sagt Koltermann, der bei seinen Erzählungen – wie immer – kein Blatt vor den Mund nimmt. Er kann sich an all das, was sein Leben zur Hölle gemacht hat, sehr gut erinnern. Kennt jeden Namen der Pfleger und Ärzte und weiß genau, was sie mit ihm und den anderen Kindern gemacht haben. Als bekennender Christ aber habe er ihnen vergeben. So wolle er auch nicht, dass die Namen in dem Buch genannt werden – auch wenn sich bis heute niemand bei ihm entschuldigt hat. „Vergessen kann ich das alles nicht. Aber ich kann vergeben“, sagt er.

Ein Jahr in etwa haben sich die beiden nun Zeit gegeben, um das Buch fertig zu stellen. Auf den Titel haben sie sich schon geeinigt: „Das Leben und Leiden des Alfred Koltermann“ soll es heißen. Allerdings könnten sich gerne auch noch andere Betroffene bei ihnen melden, um deren Erlebnisse in das Buch einfließen zu lassen (brigitte.peters@vodafone.de).

Parellel dazu arbeiten die beiden an einem weiteren Projekt. Sie wollen bald einen Förderverein für die Opfer gründen, die bis spät in die 70er-Jahre hinein auf dem Hesterberg Leid erfahren mussten.