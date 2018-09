„Ein Beitrag zum Frieden“

Delegation aus Schenefelds Partnerstadt mit Rede in der Ratsversammlung begrüßt / Diskussion um Stadtfest und Sauberkeit

von Felisa Kowalewski

22. September 2018, 16:00 Uhr

So fängt eine Ratsversammlung in Schenefeld gewöhnlich nicht an: Am Donnerstagabend begrüßte Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski (SPD) als erstes die frisch angereiste Delegation aus der Partnerstadt Voisins-le-Bretonneux. Am Nachmittag kamen die sieben französischen Vertreter aus Politik und Verwaltung in Schenefeld an, am Abend saßen sie bereits im Rat. Nach einer Begrüßung auf Französisch sagte Bichowski in einer kurzen Ansprache: „Zusammenhalt ist wichtig. Wir leisten mit unserer Partnerschaft einen Beitrag zum Frieden.“ Bis morgen sind die Gäste noch in der Stadt. Mit den Schenefelder Kollegen wollen sie sich vor allem über Umweltthemen austauschen.

Aber auf der Tagesordnung waren auch noch einige politische Punkte. So wurde die Gemeindewahl vom 6. Mai einstimmig für gültig erklärt. Der Wahlprüfungsausschuss hatte sich am 21. August mit dem Ergebnis auseinandergesetzt und befunden: „Es hat alles seine Ordnung gehabt.“

Für Diskussionen sorgte der Bericht der Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD). Dort hieß es: „Angesichts der schlechten Witterung während des gesamten Wochenendes fiel das Stadtfest zum zehnjährigen Jubiläum leider buchstäblich ins Wasser und es kamen nur wenige hundert Besucher an drei Tagen.“ Dies nahm Mathias Schmitz (Grüne) zum Anlass, das Konzept infrage zu stellen. „Wir sollten das Stadtfest grundsätzlich überdenken“, sagte er. Es bräuchte einen Neuanfang, möglicherweise in Kooperation mit den Vereinen. Aus den Reihen der anderen Fraktionen kam der Widerspruch, dass andere Stadtfeste sehr gut besucht gewesen wären, und Küchenhof stellte klar: „PB Konzept Hamburg gibt uns das Stadtfest kostenlos. Wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir das auch bezahlen.“

Ein weiterer Diskussionspunkt war der Antrag „Saubere Stadt“ der SPD. Ingo Meier erläuterte: „Die Bewohner machen sich Gedanken um die Sauberkeit in Schenefeld.“ Insbesondere Containerplätze würden vermüllen. Eine der Schmutzecken, die er nannte, war jedoch auch die Bürgerwiese: „Ich weiß nicht, ob sie den Namen noch tragen sollte.“ Der SPD-Antrag sah ein Meldeformular auf der Homepage der Stadt sowie einen runden Tisch vor. Tobias Löffler (CDU) gab zu bedenken: „Das ist ein vielschichtiges Problem, das wir nicht nur in Schenefeld haben.“ Er regte an, mit dem Kreis zusammenzuarbeiten, und beantragte, das Thema zunächst in den verantwortlichen Fachausschuss zu geben. Dem stimmte der Rat zu.

Weiterhin wurde Andreas Bothing als Geschäftsführer der Wärmeversorgung Schenefeld und Melf Kayser als Geschäftsführer der Jubiku bestätigt. Beide führen nun ihre bisherige Arbeit weiter bis zum 30. September 2023.

Der Rat bestätigte zudem bei einer Enthaltung die Erhöhung der Honorare und Teilnehmerentgelte an der Volkshochschule sowie einen Tarifwechsel für die Beschäftigten der Montessori-Kinderhäuser. Zum 1. Januar 2019 sind diese nun – wie alle anderen Schenefelder Kitas – im Tarif des öffentlichen Dienstes.