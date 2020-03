Einkaufen in Zeiten von Corona : Ein Appell: Seid Menschen – keine Hamster!

Die Supermarkt-Regale sind zwar oft leer, werden aber regelmäßig wieder aufgefüllt – Grund zur Panik gibt es nicht.

Jonas Altwein

18. März 2020, 20:15 Uhr

Pinneberg | Als ich am Abend zum Einkaufen gefahren bin, wurde auch ich etwas nachdenklich. Im Lidl bei mir in der Nachbarschaft wollte ich nach Feierabend noch schnell ein paar Lebensmittel für die Woche besorgen, da man mich bis auf Weiteres in den Home-Office geschickt hatte.

Beim Betreten des Supermarkts bot sich mir dann ein irgendwie surreales Bild. Da, wo sonst reichlich Gemüse und Obst zu finden war, wehte ein Hauch von Nichts. Gegenüber lagerten normalerweise mengenweise Brot und Aufbackbrötchen – jetzt gab es nur noch Waffeln und Bio-Knäckebrot. Ähnlich sah es in der Tiefkühltruhe, beim Aufschnitt und den Konserven aus. Milchprodukte? Mangelware!

Doch wie kann das sein, dass an einem Montag die Läden leergeräumt sind, fragte ich mich. Die Politiker hatten doch noch am Wochenende, als die erste Tsunami-Welle der Hamsterkäufe über Deutschland hinweggeschwappt ist, gebetsmühlenartig betont, dass es keine Versorgungsengpässe geben werde.

Ein abgegraster Supermarkt

Etwas ziellos steuerte ich durch den abgegrasten Supermarkt, schnappte mir vereinzelt Produkte wie Fertigsalate, Milchschnitten oder Joghurts. Nichts aber, wovon man wirklich leben könnte. Eine Mitarbeiterin, die gerade dabei war, zahlreiche verwaiste Verpackungskartons aus den Regalen zu sammeln, war für mich die nächste Anlaufstelle. „Morgen“, antwortete sie mir kurz angebunden auf die Frage, wann denn wieder mit neuer Ware zu rechnen sei.

So trottete ich etwas frustriert zur Kasse und musste mich mit dem Gedanken trösten, dass zu Hause etwa noch ein halber Liter Milch, zwei Rollen Toilettenpapier und eine Tiefkühlpizza auf mich warteten. Die Wut über die „Hamsterkäufer“, die sich lieber mit Unmengen an Lebensmitteln eindecken, als noch etwas für andere übrig zu lassen, hatte mich aber spätestens jetzt vollkommen erreicht. Ein bisschen Sorge wegen der vielen leeren Regale jedoch auch, schließlich erinnerten mich die teils abstrusen Eindrücke aus dem Supermarkt schon etwas an die postapokalyptische Fernsehserie „The Walking Dead“, in der ein geregelter Alltag längst Geschichte ist.

Verwaiste Einkaufsregale

Am nächsten Morgen sollten die Weltuntergangsszenarien, die irgendwie unweigerlich in mir herumspukten, aber ein für alle mal aus meinem Kopf verschwinden. Ich steuerte das nächstgelegene Rewe-Center an – und erlebte viele Momente, die mir Mut machten. Der weitläufige Supermarkt hatte erst vor wenigen Minuten geöffnet, dennoch herrschte schon ein reges Treiben. Fast an jeder Ecke zu sehen: Fleißige Mitarbeiter, die unermüdlich verwaiste Verkaufsflächen wieder auffüllten.

Neben der Salatbar kam ich mit einem jungen Angestellten ins Gespräch. „Ihr scheint ja noch alles da zu haben“, sagte ich und legte eine Paprika und Brokkoli in meinen Einkaufswagen. „Klar“, entgegnete er, „Lebensmittelknappheit gibt es bei uns nicht.“ Er erklärte mir, dass Lieferungen nach und nach einträfen – und man manchmal nur etwas Geduld bräuchte. Zum Thema unverhältnismäßige Großeinkäufe hatte er auch eine klare Meinung: „Das ist totaler Schwachsinn. Die Leute sollen endlich aufhören zu hamstern!“

Deutlich entspannter als noch am Vorabend und wesentlich zuversichtlicher bewegte ich mich durch den Supermarkt und bekam fast alles, was ich haben wollte. Während ich mich von einer Abteilung in die nächste durcharbeitete, kam frische Milch ins Kühlregal, im hinteren Teil des Geschäfts schob eine Mitarbeitern eine Palette mit Unmengen an Haushalts- und Toilettenpapier per Hubwagen vor sich her.

Keine Panik!

An meinem Einkaufsverhalten stellte ich fest, dass ich manchmal umdenken musste, weil das eine oder andere vielleicht gerade mal nicht vorrätig war, letztendlich steuerte ich nach rund einer halben Stunde aber total zufrieden die Kassen an. Als ich den Supermarkt verließ, hatte ich gleich in zweierlei Hinsicht ein gutes Gefühl. Zum einen hatte ich meinen Lebensmittelbedarf für die gesamte Woche abgedeckt und zum anderen war mir endgültig klar geworden, dass man auch in Corona-Krisenzeiten nicht panisch werden muss.

Geht man sorgsam und bewusst Einkaufen, ohne sich im Übermaß den Wagen vollzustopfen, hinterlässt das auch für den nächsten einen bleibenden Eindruck. Denn gefüllte Regale und Produktvielfalt suggieren uns Sicherheit. In diesem Sinne: Seid Menschen – und keine Hamster!