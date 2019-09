Ein Abend voller Nostalgie

Volksschauspielerin Heidi Mahler kommt mit Ohnsorg-Theater ins Forum / Boulevard-Klassiker „Ein Mann mit Charakter“

Avatar_shz von Cindy Ahrens

27. September 2019, 17:08 Uhr

Schenefeld | Nostalgie pur im Forum Schenefeld: Die Volksschauspielerin Heidi Mahler, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feierte, bringt am Dienstag, 15. Oktober, mit dem Ohnsorg-Theater das plattdeutsche Stück „En Mann mit Charakter“ auf die Schenefelder Forum-Bühne. Der Boulevard-Klassiker wurde 1955 uraufgeführt, damals mit Heidi Mahlers Mutter Heidi Kabel.

Mahler ist in der Rolle der Dora Hintzpeter zu sehen. Deren Sohn Heinrich ist Bäckermeister und das unangefochtene Familienoberhaupt. Zumindest scheint es so – denn eigentlich hat Dora Zuhause das Sagen. Die rüstige Frau weiß genau, wie sie ihrem Sohn am besten Paroli bietet.

Einst heiratete Heinrich die schwangere Freundin seines Bruders Fritz, nachdem dieser in die Vereinigten Staaten von Amerika flüchtete. Obwohl die Ehe bereits vor Jahren geschieden wurde, missfällt Heinrich, dass sein Bruder aus New York zurück kommen möchte, um seine Ehemalige zu sehen. Heinrich befürchtet, dass Tochter Gisela nun erfährt, wer ihr biologischer Vater ist. Das wäre eine Schmach für einen Mann von Charakter.

Und es droht eine weitere Schande: Gisela möchte Detlef Düwel heiraten – einen Betriebsprüfer vom Finanzamt. Heinrich jedoch hatte seine Tochter bereits dem Bäckergesellen Kröpelin versprochen. Die Vorstellung, ein Versprechen brechen zu müssen, führt ihm großes Unbehagen zu. Nun ist es an Dora, das Kuddelmuddel zu beseitigen – und das tut sie ebenso diplomatisch wie schlitzohrig.

Das Stück „Ein Mann mit Charakter“ wurde seit 30 Jahren nicht mehr im Ohnsorg-Theater gespielt. In der letzten Inszenierung in den 1990er Jahren spielte Mahler noch die Exfrau von Heinrich Hintzpeter. Und auch in die Rolle der Tochter Gisela schlüpfte Mahler einst – das war 1969.

Das Stück ist zwar auf Plattdeutsch, allerdings handelt es sich um „ein sehr einfaches Plattdeutsch“, sagt Jörg Wilke vom Jugend- und Kommunikationszentrum Schenefeld (Juks), welches die Veranstaltungen im Forum mit betreut. Es sei auch für Plattdeutsch-Anfänger geeignet.

Die Vorstellung am 15. Oktober beginnt um 20 Uhr im Forum, Achter de Weiden 30. Karten gibt es im Vorverkauf bei Timmse & die Hörspiele, Hauptstraße 11, ab 22 Euro. Hinzu kommt eine Vorverkaufsgebühr. Der Laden ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet.