Ein Abend der Überraschungen

Anna Behlen, Nico Prien und der THW Kiel triumphieren bei der Sportlerwahl 2019

Avatar_shz von Holger Loose

20. Dezember 2019, 14:03 Uhr

Kiel | Mit diesem Ergebnis haben wohl auch die Sieger selbst nicht gerechnet. Die 26 Jahre alte Beachvolleyballerin Anna Behlen vom Kieler TV und der ein Jahr jüngere Windsurfer Nico Prien aus Schönberg (Kreis Plön) sind völlig überraschend Schleswig-Holsteins neue Sportlerin und Sportler des Jahres 2019. Auch der Erfolg der Handballer vom THW Kiel als Mannschaft des Jahres war nicht unbedingt zu erwarten. Der amtierende Deutsche Meister und Vorjahressieger SG Flensburg-Handewitt landete nur auf dem vierten Rang.

Die frischgebackenen Sportler des Jahres wurden gestern Abend im proppevollen Festsaal des Kieler Schlosses vom Präsidenten des Landessportverbandes (LSV), Hans-Jakob Tiessen, Innenstaatssekretärin Kristina Herbst und dem Vorsitzenden der Vereinigung Schleswig-Holsteinischer Sportjournalisten, Gerhard Müller, ausgezeichnet. „Mit Anna Behlen und Nico Prien haben in diesem Jahr Athleten aus zwei Sportarten – Beachvolleyball und Windsurfen – gewonnen, die typisch für Schleswig-Holstein sind, und die auch zeigen, dass diese Sportarten eine große Fangemeinde und starke Communities im Land haben“, sagte Tiessen. Mit dem THW, der sich bei der Publikumswahl zum ersten Mal seit 2014 wieder vor den Ligarivalen aus Flensburg setzen konnte, stehe ein weiteres Aushängeschild des Sports ganz oben auf dem Podest, so der LSV-Chef weiter.

Die neue Sportlerin des Jahres schlug etwas ungläubig die Hände über dem Kopf zusammen, als das Ergebnis verkündet wurde. „Ich wusste schon, dass viele Volleyballer für mich abgestimmt haben und habe auch etwas aufs Podium gehofft. Dass ich aber gewinne, gegen Frieda auch noch – einfach unglaublich. Da hab’ ich nie mit gerechnet. Das ist schon so etwas wie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk“, sagte Anna Behlen unserer Zeitung.

Während die strahlende Siegerin, die mit ihrer Partnerin Anne Krohn neben Platz fünf bei der deutschen Meisterschaft auch auf der Techniker-Beachtour starke Ergebnisse erzielte, genauso wie Nico Prien, Deutscher Meister in der Disziplin Racing und in der Overall-Wertung, die Ehrung persönlich entgegennahmen, hielt stellvertretend für den THW Kiel Aufsichtsratsmitglied Olaf Berner am Ende den Preis in den Händen. Die Kieler Handballer, die 2019 den DHB-Pokal und den EHF-Cup gewannen, kämpften zeitgleich zur Ehrung nur ein paar Meter entfernt vom Schloss in der Sparkassen-Arena gegen Balingen-Weilstetten um wichtige Bundesliga-Punkte.

Ermittelt wurden die Sieger auch in diesem Jahr wieder per Online-Abstimmung, an der sich 13 300 Sportinteressierte – rund 600 mehr als im vergangenen Jahr – beteiligt haben. Für die Wahl hatte eine Jury aus LSV-Vertretern, der Vereinigung der Schleswig-Holsteinischen Sportjournalisten und des Olympiastützpunktes Hamburg/ Schleswig-Holstein eine Vorauswahl getroffen.

Prien, der die Nachfolge des Schwimmers Jacob Heidtmann antritt, hatte am Ende 4,16 Prozent mehr Stimmen bekommen als Triathlet Benjamin Winkler (USC Kiel). Auf Platz drei bei den Männern landete mit nur sehr geringem Rückstand auf den Zweiten (0,68 Prozent) der Ruderer und Vorjahreszweite Lars Hartig (Friedrichstädter Rudergesellschaft).

Behlen schaffte bei den Frauen das Kunststück, die 22-jährige favorisierte Ruderin und Vorjahressiegerin Frieda Hämmerling von der RG Germania Kiel – immerhin Europameisterin und WM-Vierte im Doppelvierer – mit hauchdünnem Vorsprung auf Platz zwei zu verweisen. Dritte wurde die Ruderin Marieluise Witting vom Ratzeburger Ruderclub (siehe auch nebenstehenden Ergebnisblock).

In der Mannschaftswertung kamen die Kieler Zweitliga-Volleyballer der KTV Adler auf Rang zwei. Die Vorjahresdritten lagen zwei Prozent hinter den siegreichen THW-Handballern. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wurde knapp dahinter Dritter, erst dann kamen die Vorjahressieger der SG Flensburg-Handewitt, was auch im Saal beim Publikum gestern eher mit Verwunderung aufgenommen wurde.

Wie schon in der vergangenen Jahren wurden auch 2019 die „Newcomerin und der Newcomer Jahres“ ausgezeichnet. Preisträger in dieser Kategorie sind diesmal der Schwimmer Silas Beth (16) von der SG Bad Schwartau und Ruderin Judith Guhse (17) vom Rendsburger Ruderverein.