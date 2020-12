Ehrung mal anders

Kreissportverband zeichnet per Videokonferenz 169 Sportlerinnen und Sportler aus 16 Disziplinen aus / Finanzielle Unterstützung vom Kreis

13. Dezember 2020, 18:45 Uhr

Husum | Die begehrten Handtücher kamen diesmal per Post, der Applaus war der eigenen Fantasie überlassen, posiert wurde statt vor einer Kamera für einen Screenshot – aber die nordfriesischen Sportlerinnen und Sportler sendeten am Sonnabend trotz Corona-Pandemie ein wichtiges Signal: Wir lassen uns nicht unterkriegen! „Auf den Sport in Nordfriesland ist Verlass“, formulierte Moderator Kim Koltermann es ganz treffend. Per Videokonferenz ehrten der Kreissportverband (KSV) und der Kreis 169 Sportlerinnen und Sportler für besondere Leistungen im Jahr 2019. Ursprünglich sollte die Veranstaltung im März als große Feierstunde über die Bühne gehen.

Während viele Kreisverbände ganz auf die Ehrung ihrer besten Athleten verzichteten, scheute der KSV Nordfriesland die Mühen einer virtuellen Ehrung nicht. „Die Wertschätzung ist wichtig“, sagte der KSV-Vorsitzende Matthias Hansen aus dem eigenen Wohnzimmer heraus. „Um hier dabei zu sein, bedurfte es Ehrgeiz und Beständigkeit“, lobte der stellvertretende Kreispräsident Siegfried Puschmann. Nur, wer 2019 eine Landesmeisterschaft, eine Top-Drei-Platzierung bei einer Norddeutschen Meisterschaft oder einen Platz in einer Landesauswahl ergattert hatte, bekam eine Einladung. Das traf auf 169 Athleten zu: 68 Einzelsportler, sieben Doppel, 16 Vereinsmannschaften und eine Schulmannschaft wurden ausgezeichnet. Von Badminton über Floorball bis hin zum Schießen waren 16 Sportarten vertreten.

„Die Bedeutung des Sports zeigt sich jetzt, wo er überall fehlt“, sagte Puschmann. Er gab bekannt, dass der Kreis am Freitag einstimmig beschlossen habe, den Vereinen 100 000 Euro zur Verfügung zu stellen. Man sei gespannt auf die Modalitäten, so Hansen.

Natürlich kamen – so manchem Ton- oder Bildproblem zum Trotz – auch die Sportlerinnen und Sportler zu Wort. Der mehrfach erfolgreiche Leichtathlet Karim Elwawy berichtete von den Tücken eines 800-Meter-Laufs, Aileen Tobiesen sprach über den Status des Frauenfußballs in der Region, Raphael Gertz freute sich über den starken Nachwuchs der Friedrichstädter Ruderer. „Wir haben großartige Sportler in Nordfriesland“, fasste Puschmann zusammen.