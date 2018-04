Echo wird abgeschafft

von Bernd Ahlert

25. April 2018, 15:56 Uhr

Den Musikpreis Echo wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das kündigte der Bundesverband Musikindustrie an. Er reagierte damit auf die Kontroverse um die Preisvergabe an ein als judenfeindlich kritisiertes Album der Rapper Kollegah und Farid Bang. Die Marke Echo sei so stark beschädigt worden, dass ein vollständiger Neuanfang notwendig sei, heißt es in der Mitteilung.

„Ich trage die Entscheidung mit“, sagte Wolfgang Börnsen, Mitglied im Ethikrat des Musikpreises, unserer Zeitung. „Nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen war klar, dass das ganze System auf neue Füße gestellt werden muss“, so der ehemalige Bundestagsabgeordnete aus Bönstrup (Kreis Schleswig-Flensburg). Kultur / Leitartikel Seite 2