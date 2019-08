Durchsichtiges Wahlkampfmanöver

von Dieter Schulz

28. August 2019, 21:26 Uhr

AfD schließt Landeschefin aus

Der Entscheid des AfD-Bundesschiedsgerichtes, die bisherige Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein aus der Partei auszuschließen, war vorhersehbar. Genau wie der Zeitpunkt gerade jetzt so kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. In beiden Ländern kämpft die AfD darum, stärkste Kraft zu werden. Die Partei ringt um jede Stimme aus dem bürgerlichen Lager, rechts von ihr ist bereits alles abgegrast – insbesondere in Sachsen steht da noch immer der harte Kern der NPD-Wähler.



Doris von Sayn-Wittgenstein hat mit ihrer Unterstützung für den vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Verein Gedächtnisstätte selbst für den rechtsnationalen „Flügel“ um den Thüringer Landeschef Björn Höcke eine rote Linie überschritten, was nun öffentlichkeitswirksam sanktioniert wird.

Ob ein Großteil der AfD-Mitglieder im Verhalten der parteiintern nur „Die Fürstin“ genannten Landtagsabgeordneten ebenfalls eine Grenzüberschreitung sieht, darf bezweifelt werden. Schließlich wurde die umstrittene Politikerin trotz des gegen sie laufenden Parteiausschlussverfahrens am 29. Juni dieses Jahres erneut zur Landesvorsitzenden gewählt. Das Problem der AfD heißt beileibe nicht nur Doris von Sayn-Wittgenstein.