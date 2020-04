„Du Hurensohn, ich bring dich um“

Versuchter Mord: Mutmaßliches Opfer einer Messerstecherei in der Elmshorner Disco „Duplex“ sagt vor Gericht aus

24. April 2020, 20:00 Uhr

Elmshorn/Itzehoe | Es klingt nach einer brutalen Attacke, bei der viel Blut fließt. Beamte der Kriminalpolizei durchsuchen im Juli des vergangenen Jahres die Elmshorner Disco Duplex. Sie sind auf der Jagd nach einem Discobesucher, der einen anderen Gast niedergestochen haben soll. Die Polizisten suchen nach Hinweisen, die sie auf die Spur eines Flüchtlings bringen. Inzwischen sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Und vor dem Landgericht in Itzehoe läuft ein Prozess gegen ihn.

Gestern wurde die Hauptverhandlung fortgesetzt. Das mutmaßliche Opfer der Gewalttat sagte als Zeuge aus. Doch seine Erinnerungen waren lückenhaft. Er sei am 29. Juni gegen 23 Uhr mit seiner Freundin und einem befreundeten Paar in die Disco Duplex an der Kurt-Wagener-Straße in Elmshorn gefahren, sagte der Uetersener. Noch relativ früh am Abend habe er auf dem Rückweg von der Toilette zur Bar andere Discobesucher passieren wollen, die sich seiner Ansicht nach stritten. Beim Vorbeigehen sei er ohne ersichtlichen Grund am Hemd gepackt worden. Der Angreifer habe ihm auch eine wüste Drohung entgegengebrüllt: „Er hat gesagt: Du Hurensohn, ich bringe dich um.“ Nach einem kurzen Wortwechsel sei aber klar gewesen, dass keiner der Beteiligten Stress wolle. „Die Sache war für mich erledigt“, sagte der 36-Jährige.

An der Bar hätten ihn seine Begleiter dann darauf aufmerksam gemacht, dass er von einer Gruppe Unbekannter beobachtet würde. Die drei Partygänger entschieden sich demnach gegen 3 Uhr, den Laden zu verlassen. „Ich musste aber vorher noch zur Toilette“, sagte der Uetersener.

Auf dem Weg dorthin sei er unvermittelt von hinten angegriffen worden. „Ich spürte nur, wie jemand an meiner Kette zog und bemerkte einen brennenden Schmerz am Hals.“ Seine Begleiter hätten etwas von einem Messer gerufen. Als er sich umdrehte, konnte er nach eigener Aussage aber kein Messer in der Hand des mutmaßlichen Angreifers entdecken.

Der Zeuge hatte Schwierigkeiten, detaillierte Angaben zu machen. So konnte er weder die Streithähne zu Beginn des Abends noch den Angreifer näher beschreiben. Nach der mutmaßlichen Attacke sei er aus der Disco gegangen und dort von Rettungskräften behandelt worden. Die brachten ihn später ins Krankenhaus, wo seine Wunde genäht wurde.

Für die Staatsanwaltschaft Itzehoe ist klar: Es war versuchter Mord. Der 29 Jahre alte Angeklagte aus Elmshorn hat den Uetersener demnach unvermittelt und heimtückisch von hinten angegriffen und ihm eine 20 Zentimeter lange Wunde am Hals und Schnitte am linken Arm beigebracht. Die Verletzungen waren laut Anklage „potenziell lebensgefährlich“. Der Angreifer habe billigend in Kauf genommen, sein Opfer zu töten.