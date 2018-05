Auf Facebook tauschen sich Tausende über das Stadtleben aus / Administratoren investieren täglich bis zu eine Stunde Zeit

05. Mai 2018, 16:05 Uhr

„Du bist ein echter Tornescher, wenn …“ Diesen Satz führen die mehr als 2700 Mitglieder der Tornesch-Facebook-Seite jeweils auf ihre Weise zu Ende. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichten die Administratoren vom Boom der Seite und vom Umgang mit Werbung und Wahlkampf.

Ins Leben gerufen wurde die Tornesch-Seite am 23. September 2013 von Tanja Ruge. Denn die „Urtornescherin“ lebte in dieser Zeit in Dithmarschen, wo sie Sehnsucht nach der Heimatstadt hatte. Sie startete daher eine Facebook-Gruppe mit einer Handvoll früherer Freunde, die dann wiederrum ihre Bekannten einluden. In 2015 wurde die Tausendermarke geknackt, und die Administratorin suchte sich Unterstützung. Seitdem steht ihr Steffen Kretschmer und seit einigen Monaten auch Axel Lange (kleines Foto) zur Seite.

Gepostet wird, was die vielen Mitglieder bewegt, darunter Veranstaltungstipps, Neues von der Feuerwehr oder aus den Vereinen, die aktuelle Bahn- und Verkehrslage oder auch Fragen nach dem guten Lokal, Friseur und der Krabbelgruppe. Hobbyfotograf Lange veröffentlicht alte und neue Stadtansichten. „Im Monat haben wir durchschnittlich 165 Beiträge mit 4700 Reaktionen darauf“, so Gründerin Ruge. Die meisten Nutzer sind zwischen 25 und 44 Jahre alt, diese Gruppe stellt 51 Prozent. Frauen nutzen den Austausch etwas häufiger als Männer.



Beiträge werden vor Freigabe geprüft





In den ersten Jahren beschränkten sich die Administratoren darauf, die Beiträge zu lesen und zweifelhafte Inhalte zu löschen. Seit einigen Monaten jedoch läuft es umgekehrt: Die Beiträge werden erst nach Prüfung freigeschaltet. Das hat mit der Kommunalwahl am morgigen Sonntag zu tun und mit einem höheren Maß an selbst auferlegten oder allgemeingültigen Regeln.

Im Zuge der Bundes- und Landtagswahl haben sich die Gruppenchefs über ihre Haltung verständigt. Ihr Fazit: „Wir wollen die Politik weitgehend raushalten“, so Kretschmer. Besonders ihm ist Neutralität sehr wichtig, denn er ist selbst in der Kommunalpolitik aktiv. In der Tornesch-Gruppe hatte die Wahlwerbung überhandgenommen. „Wir wollen keine Werbeplattform für Parteien werden“, sagt er. Daher wurde eigens die Facebook-Seite „Politik in Tornesch“ ins Leben gerufen. „Über politische Fragen diskutieren, nach Meinungen fragen, Ideen mitteilen, den Kontakt zwischen Einwohnern und Stadtvertretern pflegen − all das ist hier möglich“, heißt es dort, und mehr als 450 Mitglieder machen inzwischen mit. „Dem zahlreicheren Publikum in ‚Du bist ein echter Tornescher, wenn …‘ durfte sich nach unseren Regeln jeder Bürgermeisterkandidat einmal vorstellen“, erklärt Ruge. Davon Gebrauch gemacht haben Bernhard Janz (CDU) und Sabine Kählert (parteilos).



Mehrfache Verstöße führen zum Ausschluss





Zur Aufgabe der drei Administratoren gehört es zudem, für die Einhaltung des guten Tons zu sorgen. „Manche Beiträge werden durch Kommentare ins Lächerliche gezogen“, berichtet Kretschmer. Auch Beleidigungen oder öffentliche Beschuldigungen kommen vor. Per Ermahnung kriegen die stänkernden Teilnehmer die gelbe Karte, wer sich wiederholt nicht an die Regeln hält, fliegt raus. Im Laufe der Flüchtlingskrise wurden gleich mehrere Nutzer aufgrund rassistischer Äußerungen gesperrt, und vor kurzem ist eine Gruppe an Jugendlichen ausgeschlossen worden, die es spaßig fand, Ärger zu machen.

Werbung machen ist auf der Tornesch-Facebook-Seite nicht erlaubt. Auch versteht sie sich nicht als Marktplatz für An- und Verkäufe. Diesen Bedarf deckt die von anderen betriebene Facebook-Gruppe „Flohmarkt Tornesch“. Zudem muss die Einhaltung des Urheberrechts überprüft werden, denn fremde Texte oder Fotos dürfen nicht einfach kopiert und gepostet werden. Das Verlinken auf öffentlich zugängliche Seiten, auch auf Artikel im Online-Auftritt der Uetersener Nachrichten, ist dagegen erlaubt.

Dies alles zu sortierten, damit „Du bist ein echter Tornescher, wenn…“ seinen Zweck, zu informieren und eine Plattform für Kommunikation zu sein, erfüllt, kostet viel Zeit. Ruge schätzt ihren täglichen Einsatz auf eine halbe, Kretschmer auf eine Stunde täglich. Die Nutzer, darunter Zugezogene, Alteingesessene oder Leute mit Heimweh, danken es ihnen. Und manchmal entstehen aus den Chats echte Freundschaften: Auch Ruge und Kretschmer haben sich hier kennengelernt, bis sie sich eines Tages auf der Straße zufällig über den Weg liefen.