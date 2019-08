Kommentar: Mehr kontrollieren! : Drogen am Steuer: 639 im ersten Halbjahr erwischt – Polizei greift hart durch

Mehr kontrollieren als bisher Ein Kommentar von Eckhard Gehm Der größte Kokainfund der deutschen Justizgeschichte im Hamburger Hafen zeigt es: Die Drogenkartelle, deren industrialisierter Schmuggel mit Pablo Escobar in Medellín (Kolumbien) begann, sind aktiver denn je. Weltweit. Auch Europa ist ihr Ziel, und sie werden den Verlust von fast einer Milliarde Euro verschmerzen können. In Schleswig-Holstein sind 2018 mit 10.000 Fällen von Rauschgiftkriminalität so viele Verfahren eingeleitet worden wie nie zuvor. Regelmäßig nimmt die Polizei Cannabis-Plantagen hoch und kämpft gegen Darknet-Plattformen, die den Kauf aller möglichen Substanzen ermöglichen, ohne in dunkle Bahnhofsecken schleichen zu müssen. Keine Frage: Konsum und Handel von Drogen haben zugenommen. Das gefährdet auch das Leben völlig Unbeteiligter. Nämlich dann, wenn sich zugedröhnte Kiffer oder Kokser ans Steuer setzen und Unfälle verursachen. 141 Schwerverletzte und zehn Tote waren in den vergangenen fünf Jahren im Norden die Folge. Für die Polizei bedeutet das: Mit ihrem zusätzlichen Personal sollte sie noch mehr kontrollieren als bisher. Und die Urteile dürfen nicht zu lasch sein. So hat zum Beispiel das Amtsgericht München einem berauschten Fahrer sein Auto ersatzlos eingezogen.