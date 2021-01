DRK geänderte Öffnungszeiten

Avatar_shz von lie

11. Januar 2021, 16:35 Uhr

Schleswig | Am Donnerstag, den 14. Januar, öffnet der DRK-Blutspendedienst am Institut in Schleswig (Rote-Kreuz-Weg 5) erst um 14 Uhr. Üblicherweise sind die Türen donnerstags bereits um 11 Uhr für Spender von Blut, Plasma und Thrombzyten geöffnet. Ab kommender Woche gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten von 11 bis 19 Uhr am Donnerstag.

Das DRK weist darauf hin, dass Blutspenden auch in der aktuellen Pandemiephase dringend benötigt werden. Nicht nur Notfallpatienten, sondern auch Langzeitpatienten in ganz Schleswig-Holstein seien auf regelmäßige Bluttransfusionen angewiesen. Das betrifft beispielsweise Menschen, die an Tumorerkrankungen leiden.

Eine Terminreservierung vorab ist erforderlich, um die Einhaltung aller aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu gewährleisten. Auf www.blutspende-nordost.de finden Spendeninteressierte weitere Informationen.