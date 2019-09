Drei Viertel der Eltern für Handyverbot an Schulen

Avatar_shz von Frank Albrecht

25. September 2019, 15:37 Uhr

Nach einer Umfrage der Robert Bosch Stiftung sind drei Viertel (76 Prozent) aller Eltern für ein Handyverbot an Schulen. Das habe eine Auswertung des „Deutschen Schulbarometers“ ergeben, teilte die „Zeit“-Verlagsgruppe mit. An Grundschulen sowie Haupt- und Realschulen befürworteten sogar 82 Prozent der Eltern ein solches Verbot, an Gymnasien sowie Gesamt- und Gemeinschaftsschulen nur 68 Prozent. In Deutschland gibt es ein solches Verbot nur in Bayern.