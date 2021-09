Drei Medaillen für Schleswiger Boxer

Landesmeisterschaften des Schleswig-Holsteinischen Boxverbandes in Schleswig: Rizar Kubazi und Benjamin Pauls holen Gold

von Holger Petersen

28. September 2021, 18:19 Uhr

Über 60 hochmotivierte Kämpfer, 32 heiße Duelle, zehn Stunden spannender Boxsport: In der Bruno-Lorenzen-Halle in Schleswig flogen am Wochenende wieder die Fäuste. Bei den von der Boxsparte von Schleswig 06 ausgerichteten Landesmeisterschaften des Schleswig-Holsteinischen Boxverbandes waren erstmalig Jugend- und Elite-Kämpfer gemeinsam am Start, da die Titelkämpfe des Nachwuchses im Frühjahr coronabedingt verschoben werden mussten.

„Das war ein schöner, langer Boxmarathon“, sagte 06-Spartenleiter und Trainer Victor Scheiermann, dem besonders die emotionale Eröffnung – das von Christina Heeschen live gesungene Schleswig-Holstein-Lied – in Erinnerung bleiben wird. Nach dem zweitägigen Event ernteten die Organisatoren viel Lob von Sportlern und Zuschauern. So meinte etwa der ehemalige Boxer von Sparta Flensburg, Rolf Sörensen: „Es war eine tolle Meisterschaft. Faire Kämpfe, zufriedene Zuschauer, bitte nächstes Jahr noch so eine Veranstaltung.“

Vor den Augen von Schleswigs Bürgermeister Stephan Dose waren auch die drei Lokalmatadoren in den jeweiligen Finalkämpfen erfolgreich. Zwei goldene und eine silberne Medaille blieben in der Schleistadt. Als erster Schleswiger Kämpfer stieg der zehnjährige Sayf Islam Bairakova in den Ring. Trotz einer couragierten Vorstellung musste er gegen Kalifa Lais aus Raisdorf eine knappe Niederlage einstecken. Da er in der dritten Runde ein paar mehr Treffer seines Gegners kassierte, bekam der Schleswiger die Silbermedaille überreicht – und den „Benjamin-Pokal“ als jüngster Teilnehmer.

Als zweiter 06-Sportler kletterte der elfjährige Benjamin Pauls in das Seilgeviert. Sein Kontrahent war Dimitri Muratov, ein starker Kämpfer aus Kaltenkirchen. In der ersten Runde parierte der etwas erfahrenere Schleswiger die Schläge seines Gegners und konterte mit Links-Rechts-Kombinationen. Die zweite Runde verlief ähnlich. In der Schlussrunde drehte Muratov nochmal auf, doch das änderte nichts mehr am Urteil. Benjamin Pauls gewann den „Youngster Cup“.

Der Schwerste zum Schluss: Als letzter Schleswiger schnürte Schwergewichtler Rizar Kubazi die Boxhandschuhe. Es ging gegen einen guten, alten Bekannten: Leon Derguti vom BC Preetz. Vom ersten Gong an übernahm der Lokalmatador die Initiative und legte mächtig los. Der Preetzer versuchte zu kontern, was ihm allerdings nur teilweise gelang. Der Druck, den Kubazi ausübte, war zu groß – und Dergutis Ecke beendete den ungleichen Kampf bereits am Ende der ersten Runde. Das bedeutete: Der Sieger und Landesmeister hieß Rizar Kubazi.

Der Tenor unter allen Beteiligten lautete: „Es war schön, dass ein solches Event in dieser schwierigen Zeit auf die Beine gestellt wurde.“

Die Meisterschaft wurde live vom Schleswig TV übertragen. Auf der Facebookseite kann man sich eine Aufzeichnung vom Event ansehen.