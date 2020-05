Drastischer Rückgang beim deutschen Außenhandel

Corona-Krise verursacht im März nie dagewesenen Einbruch bei den Exporten / Kaum Hoffnung auf schnelle Erholung in diesem Jahr

08. Mai 2020, 20:21 Uhr

FRANKFURT | Die deutschen Ausfuhren sind im März so stark eingebrochen wie noch nie seit 30 Jahren, als diese Zahlen erstmals in dieser Form erhoben wurden. Waren im Wert von 108,9 Milliarden Euro exportierten die deutschen Unternehmen, das war nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts ein Minus von 11,8 Prozent gegenüber dem Februar, gegenüber März 2019 waren es knapp acht Prozent.

Auch die Einfuhren gingen deutlich zurück auf ein Volumen von 91,6 Milliarden Euro. Das Minus von 5,1 Prozent gegenüber Februar war jedoch nicht so stark wie bei den Exporten. Der Rückgang war dennoch der größte seit Januar 2009, also mitten in der Finanzkrise.

Der deutsche Außenhandel sei im März von zwei Seiten in die Zange genommen worden, erklärt Andreas Scheuerle, Volkswirt der Dekabank, den drastischen Rückgang. Zum einen seien da die Auswirkungen von Corona in China gewesen. Die hätten dort die Absatzmärkte kollabieren lassen, die Exporte nach Fernost seien zum Erliegen gekommen. „Dann kamen im März auch noch zunehmend die Ausgangsbeschränkungen und die Produktionsstopps aus Europa hinzu“, meint der Ökonom.

Die Ausfuhren in die Länder des Euroraums brachen um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein, noch stärker aber gingen die Exporte in die zunächst besonders stark von der Pandemie betroffenen Länder zurück. So exportierte die deutsche Wirtschaft knapp 20 Prozent weniger nach Italien, nach Frankreich betrug das Minus 18,5 Prozent.

Weil der Lockdown aber erst Mitte März begann, dürfte der April noch deutlichere Bremsspuren aufweisen. Das sehe man an den Vorlauf-Indikatoren, sagt Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland der Deutschen Bank. So hat etwa die Autoindustrie erst Ende April begonnen, die Produktion wieder hochzufahren. Er hat deshalb kaum noch Hoffnung, dass es im Laufe des Jahres zu einer schnellen Erholung kommen könnte.

Nach der Finanzkrise war der Welthandel schnell wieder angesprungen. Doch die Pandemie habe sowohl in den USA als auch in einigen Schwellenländern ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Die inzwischen wieder steigende Nachfrage aus China könne das nicht ausgleichen, sagt Ralph Solveen von der Commerzbank. Die Coronakrise dürfte daher gravierendere wirtschaftliche Folgen haben als die Finanzkrise. „Es wird sicherlich das ein oder andere Unternehmen geben, das das eben nicht überstehen wird“, so Solveen. Die umfangreichen Hilfen der Bundesregierung, die Kreditgarantien und Zuschüsse könnten aber doch den meisten Unternehmen über diese lange und sehr starke Durststrecke hinweghelfen.

Damit aber die deutsche Wirtschaft wieder mehr exportieren kann, ist sie auch auf eine funktionierende Logistik angewiesen. „Das Exportgeschäft wird von unterbrochenen Logistikketten erschwert oder unmöglich gemacht“, erklärt Thomas Gitzel, Chefökonom der Liechtensteiner VP Bank. So mangele es in Europa an Containern, die sich aber in China stapelten: „Deshalb bleiben fertige Waren oftmals auf dem Betriebshof liegen.“ So rechnet er damit, dass in den kommenden Monaten die Exportzahlen doch für Überraschungen sorgen könnten.

Eine Erholung hänge auch davon ab, wie gut in Europa der grenzüberschreitende Warenverkehr funktioniere, sagt Andreas Scheuerle von der Dekabank: „Wenn hier es beispielsweise durch scharfe Grenzkontrollen zu Hemmnissen kommt, dann hilft es uns nicht, im Prozess wieder hochfahren.“ Das würde dann die Erholung verzögern.