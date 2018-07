Drachenspektakel am Himmel über St. Peter-Ording

von Frank Albrecht

31. Juli 2018, 18:07 Uhr

Es ist wieder so weit: Von Freitag (3. August) an tanzen wieder die Drachen über dem Himmel von St. Peter-Ording. Zum 12. Mal werden Drachen-Flieger aus aller Welt ihre Lieblinge am Ordinger Strand präsentieren. Die Besucher erwartet bis Sonntag, 5. August, ein Familien-Spektakel mit vielen Attraktionen: metergroße Drachenexponate, Vorführungen und eine Nachtflugshow. Das vielfältige Rahmen- und Bühnenprogramm am Boden unterhält die Besucher, die einmal nicht in den Himmel gucken wollen. Eine Cateringmeile sorgt für die Stärkung aller.

Für die kleinen Gäste gibt es viele Angebote: Bungee-Trampolin, Bobby Car-Parcours, Riesenrutsche, Sammy’s Super Show und anderes mehr. Wer es lieber etwas ruhiger mag, kann in den Kinderzelten basteln, malen, sich schminken lassen oder in der gemütlichen Kuschel- und Leseecke einfach nur entspannen. Mit dabei sind außerdem Outdoorer mit einem Strandmuschel-Park, der zum Verweilen einlädt. Vor Ort gibt es Rabatt-Gutscheine.

Der Hannover Airport wird mit seinem Show-Truck und kurzweiligen Attraktionen für die ganze Familie zeigen: Das Repertoire reicht von geistreichen, moderierten Quiz-Shows über ein Flugzeug-Derby-Spiel bis zu einer Station für Glitzer- & Airbrush-Tattoos.

Am Sonntag um 12 Uhr gestalten die Tourismusseelsorge St. Peter-Ording und ewigkite.de einen Gottesdienst im Kirchenschiff am Strand.

Als ein Highlight sind in diesem Jahr wieder Fallschirmspringer mit dabei. Das Team um Yorck Vettereck von HiEmotion-Events bietet Tandem-Fallschirmsprünge direkt auf dem Strand an, damit man das Festival mal aus der Sicht eines Drachen betrachten kann. Rechtzeitige Anmeldung ist wichtig unter www.hiemotion.de.

>Das Festival ist am Freitag von 14 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.