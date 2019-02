Dortmunds Schwäche wird zu Bayerns Stärke

von Holger Loose

23. Februar 2019, 15:57 Uhr

Bayern München spielt für Bayern – der Titelverteidiger meldet sich zurück. Borussia Dortmund spielt für Bayern – der Tabellenführer wackelt. Und die Nummer 1 der Rückrundentabelle könnte den Bayern helfen – Leverkusen spielt morgen Abend in Dortmund. Wie heißt es so schön: Man darf dem Erfolg nicht nachlaufen – man muss ihm entgegengehen. So scheint gerade alles auf die Bayern zuzulaufen. Scheint, denn eine verlässliche Stabilität ist dort (noch) nicht festzustellen. Zwar hat die Mannschaft von Trainer Niko Kovac erstmals in diesem Jahr ein Spiel ohne Gegentor überstanden, noch dazu im wichtigen Prestigeduell in Liverpool, aber nach diesem 0:0 in der Champions League ist ja nichts erreicht. Hoffnung macht die starke Abwehrleistung gegen das Klopp-Team, insbesondere von Hummels und Martinez (ausgerechnet die beiden, die unter Kovac zu Wackelkandidaten wurden). Danach bemüht sich der Vorstandsvorsitzende Rummenigge fast demonstrativ, den Trainer zu loben. Trotzdem bleibt der Eindruck, dass da weniger eine verschworene Spiel-, als eine zum Erfolg verdammte Zweckgemeinschaft auf dem Platz steht.

Das tritt deswegen in den Hintergrund, weil vordergründig Borussia Dortmund plötzlich schwächelt. Fünf Pflichtspiele in Folge nicht mehr gewonnen, raus aus dem DFB-Pokal und mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem 0:3 bei Tottenham auch aus der Champions League – der BVB hat die Bayern stark gemacht. Man solle sich nun „nicht treiben lassen“, sondern die „Ruhe bewahren“, sagt der selbsternannte Gute-Laune-Beauftragte Sebastian Kehl aus dem Führungsstab des Vereins und macht damit deutlich: Ja, das ist eine echte Krise! Und ausgerechnet jetzt geht es gegen Bayer Leverkusen. Das ist nach zuletzt vier Siegen in Folge die Mannschaft der Stunde – allerdings nur in der Bundesliga. Auch die Werkself ist kläglich (in Heidenheim) aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und hat vorgestern Abend dann auch noch in der Europa League die Segel streichen müssen. Dabei hatte Bayer nach der herben BVB-Pleite in London noch ketzerisch getwittert: „Kann eben nicht jeder in Wembley gewinnen“ (wie Leverkusen im Jahr 2016). Aber schon kurz danach ruderte der Verein auch schon wieder zurück und steht nun seinerseits erheblich unter Erfolgsdruck, damit das internationale Geschäft überhaupt noch erreicht werden kann. So wurde aus dieser Spitze ungewollt eine Motivationsspritze für die Dortmunder. Die haben sich selbst in Schwierigkeiten gebracht, indem sie die Bayern nach langer Zeit wieder auf drei Punkte haben herankommen lassen. Umso schwerer wiegt, dass Marco Reus als Hoffnungsträger des BVB vorerst weiterhin verletzungsbedingt fehlen wird. Dortmund-Boss Watzke vergleicht seine Bedeutung für die Borussia mit der des weltberühmten Messi bei Barcelona. Dortmund braucht also eigentlich Reus, um den Bayern zu vermitteln, dass es dieses Jahr für sie ´mal nicht zum Titel reicht. Dafür sind die Westfalen aber nicht nur auf Reus sondern auch auf fremde Hilfe angewiesen – von Leverkusen, das noch müde Beine vom Donnerstag haben dürfte, von den Bayern selbst, denen weiterhin das „Mia san mia“ Bewusstsein fehlt und vielleicht sogar noch von Liverpool im Rückspiel in München. Wie es momentan aussieht, wird dieses Mal wohl keiner allein durch die eigene Stärke Meister!





Der TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen