Dorfchronik: Erster Schritt ist getan

Heidgraben wird Angebote für die Erstellung einholen / Kosten von bis zu 40 000 Euro erwartet

von Sylvia Kaufmann

03. Mai 2018, 16:05 Uhr

Darüber, dass Heidgraben endlich eine Dorfchronik erhalten soll, waren sich die Politiker der Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung einig. Und sie waren sich auch einig, die Erstellung einer Chronik in professionelle Hände zu geben. Und doch fassten sie nur den Beschluss, dass Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) eine Preisumfrage unter erfahrenen Ortschronisten in Gang setzen soll. Zur Vergabe eines Auftrags gaben sie ihm noch kein grünes Licht. Über mögliche Honorarkosten für einen Chronisten und anfallende Druckkosten soll vor einer endgültigen Beschlussfassung noch einmal im Finanzausschuss und im Bildungsausschuss beraten werden.

CDU-Gemeindevertreter und Finanzausschussvorsitzender Egbert Hagen hatte sogar den Antrag eingebracht, die Erarbeitung einer Dorfchronik zurückzustellen, bis sich die finanzielle Situation der Gemeinde verbessert hat. „Wir müssen bestimmt 35000 Euro in die Hand nehmen. Wir streichen Geld bei den Vereinen, der Schule und beim Kindergarten und wollen es für eine Chronik ausgeben?“, merkte er an. Doch seine Fraktionsvorsitzende Bettina Homeyer lenkte ein. „Wir holen erst einmal Angebote ein. Da entstehen uns ja noch keine Kosten. Dann beraten wir in den Fachausschüssen und in der Gemeindevertretung noch einmal darüber. 15 Jahre und länger reden wir schon davon, eine Dorfchronik haben zu wollen. Wir müssen daran denken, dass die Senioren, die noch Informationen geben könnten, immer betagter werden.“ Auch Bürgermeister Jürgensen merkte an, dass weiteres Warten zu noch mehr Informationsverlust führen würde. Und auch Andrea Becker (SPD), Vorsitzende des Bildungsausschusses, in dem die Erstellung einer Dorfchronik beschlossen worden war, lehnte ein weiteres „Wegschieben“ ab.

Die Nachbargemeinden Neuendeich, Moorrege und Groß Nordende haben in den vergangenen Jahren durch Chronisten ihre Historie aufarbeiten und zusammentragen lassen. Die Gesamtkosten lagen zwischen 30 000 und 40 000 Euro. Auch für eine Heidgrabenchronik müsste bereits durch Privatpersonen gesammeltes Material gesichtet und ausgewertet werden, müssten Zeitzeugen befragt sowie öffentliche Archive wie das Landesarchiv aufgesucht werden. Anhand der Erfahrungen aus den Nachbarkommunen gehen die Heidgrabener Politiker davon aus, dass auch für ihre Gemeinde die Arbeit an einer Chronik zwei bis drei Jahre umfassen würde. In dieser Zeit würden vereinbarte Abschlagszahlungen für den Chronisten fällig, Druckkosten dann im Jahr der Fertigstellung. Für 2018 stehen im Haushalt keine Mittel für die Erstellung einer Chronik bereit. Sollte doch noch in diesem Jahr eine Auftragsvergabe erfolgen, müssen Mittel im Nachtragshaushalt bereitgestellt werden.

Neben dem Auftrag zur Preisumfrage wurde der Bürgermeister gebeten, bei der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest nach einer möglichen Förderung der Chronikerstellung zu fragen. SPD-Politikerin Ute Lohse-Roth regte an, auch an das Einwerben von Spenden zu denken, um die Kosten für die Gemeinde in Grenzen zu halten.