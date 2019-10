Donald Trump ohne Telefon?

Avatar_shz von shz.de

11. Oktober 2019, 12:52 Uhr

Der Entzug des Führerscheins ist für die meisten Autofahrer die höchstmögliche Strafe. In der jungen Generation ist ein Smartphone-Verbot ähnlich bitter. Gleiches gilt für den US-Präsidenten. Stephen Colbert, Gastgeber einer TV-Late-night-Show, erzielte viel Heiterkeit, als er die Frage stellte, ob es eine Möglichkeit gebe, Donald Trump das Telefon zu entziehen, um dessen Tweet-Manie zu beenden. Gibt es natürlich nicht, obwohl sich ein solcher Entzug positiv auf die Weltpolitik auswirken könnte. Der Präsident soll seine Kurzbotschaften mit Vorliebe in aller Frühe im Schlafzimmer absondern. Müsste er erst nach Füller und Papier suchen, wahrscheinlich würde er sich auf die Seite wälzen und die Nachtruhe verlängern. Anschließend hätte er in seiner „unvergleichlichen Weisheit“ vergessen, welchen Mitarbeiter er feuern und wem er mit Krieg drohen wollte. Echte Fake News sind mit ziemlicher Sicherheit Behauptungen, Trump könne außer seinen Namenszug im Stil des Malers Bernard Buffet überhaupt nicht schreiben. Einen Teil seiner Anhänger würde eine solche Bildungslücke aber bestimmt nicht stören.