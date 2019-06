DM-Gold für Kappelner Ruderer

Malte Zilkens gewinnt im Leichtgewichtsvierer den Titel auf dem Beetzsee in Brandenburg / Zudem vier Mal Silber für Rudervereinigung

von Holger Petersen

27. Juni 2019, 17:05 Uhr

Kappeln | Mit einer Gold-, vier Silbermedaillen und weiteren Top-Platzierungen waren die Ruderer der Rudervereinigung Kappeln bei den Deutschen Meisterschaften U17, U19 und U23 in Brandenburg sehr erfolgreich. Alle zehn Sportler der Kappelner Leistungsgruppe nahmen nach monatelanger intensiver Vorbereitung an diesem Saisonhöhepunkt teil.

In der Altersklasse U 17 erreichte Felix Jonas Henningsen bei seiner ersten Meisterschaft in der Konkurrenz der Leichtgewichtsvierer im Boot 3 des Ruderverbandes Schleswig-Holstein einen elften Platz. In der gleichen Bootsklasse gelang Malte Zilkens im ersten Auswahlboot des Landes mit Johannes Langhans und Malte Machwitz (beide Ratzeburg), Lars Marek (Flensburg) und Steuermann Moritz Klingfurt (Rendsburg) der große Wurf. In der Saison ungeschlagen, wurde diese Mannschaft mit Siegen im Vorlauf und im Halbfinale ihrer Favoritenrolle gerecht. „Im Finale mussten wir dann bis an alle Grenzen gehen, aber es hat geklappt“, freute sich Zilkens. In einem spannenden Rennen setzten sich die Schleswig-Holsteiner vor den Booten aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg durch.

In der gleichen Altersklasse, aber bei den Schwergewichten, ging Henning Otzen gemeinsam mit Zweierpartner Konstantin Kluge aus Flensburg an den Start. Ihr Ziel war es, das Finale der besten Sechs zu erreichen. Mit einem beherzten Rennen im Halbfinale gelang ihnen dies. Im Finale fuhren sie auf Rang fünf.

Johanna Hansen und Carlotta Kellinghusen gingen in Brandenburg das Risiko eines Doppelstarts in zwei Bootsklassen ein. Im Auswahlvierer des Ruderverbandes Schleswig-Holstein erreichten sie das Finale und wurden Sechster. Im Zweier ohne Steuerfrau wollten sie mehr. Im Finale trafen sie auf Boote aus Magdeburg, Berlin sowie drei Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen – und landeten auf einem ausgezeichneten zweiten Platz.

Mit großen Hoffnungen war Nils Stutz zu den Deutschen Meisterschaften gefahren. Gemeinsam mit Zweierpartner Hermann Krüger aus Rostock wollte der 18-jährige Vizeeuropameister im Vierer auch in Brandenburg um Medaillen kämpfen. Doch das Vorhaben stand unter keinem guten Stern. Schon im Vorlauf trafen beide auf die ebenfalls aus Deutschland stammenden Europameister in dieser Bootsklasse. Sie unterlagen und mussten den Weg über den Hoffnungslauf gehen. Dort verpassten sie als Vierter knapp den Einzug ins Finale. Die Enttäuschung war groß. Das Finale B gewannen sie deutlich und erreichten so den Platz sieben.

Mehr Grund zur Freude hatte das 17-jährige Leichtgewicht Til Schindelhauer in der Altersklasse U19. Im Vierer gelang gemeinsam mit Lars-Oke Ohlsen aus Flensburg, Oskar Krokolowski aus Kiel und Adrian Loewe aus Lübeck in einem spannenden Rennen hinter einer Crew aus Bayern und knapp vor Booten aus Baden-Württemberg und Niedersachsen ein starker zweiter Platz. Im Achter folgte eine weitere Silbermedaille.

Ebenfalls im Altersbereich U19 sorgte Lara Fiona Hinz gemeinsam mit Zweierpartnerin Julia Kruse aus Geesthacht für eine Überraschung. Aufgrund von Ausfällen anderer Sportlerinnen hatte sich diese Mannschaft erst kurz vor der Meisterschaft gefunden und nur wenige Trainingskilometer absolviert. Im Finale belegten sie einen guten fünften Platz.

Auch in der Altersklasse U23 war die RV Kappeln vertreten. Jan Malte Küster erreichte sowohl im Zweier (Platz fünf) als auch im Vierer (Platz vier) der offenen Klasse das Finale.

Leichtgewicht Ole Bachus startete in Brandenburg erstmals in der Altersklasse U23. Bisher war er sowohl in der Altersklasse U17 als auch in der Altersklasse U19 Deutscher Meister geworden. Im Leichtgewichtsvierer seiner neuen Altersklasse verpasste er eine Medaille mit einer Sekunde Rückstand auf Bronze nur knapp. Im Achter wurde die junge Mannschaft sogar mit Silber belohnt.