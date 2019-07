Dixieland und Swing zwischen den Rosen

von Sylvia Kaufmann

16. Juli 2019, 15:15 Uhr

Uetersen | Gestalter des Rosenkonzerts am kommenden Sonntag, 21. Juli, im Uetersener Rosarium an der Berliner Straße ist die in der Rosenstadt beheimatete Band Alabama Hot Six (Foto). Die Musiker um Trompeter, Sänger und Band-Gründer Gunnar Thielemann spielen feurigen Dixieland und Stücke aus der Swing-Ära von Duke Ellington bis Count Basie. Anfang der 1980er Jahre gründete Thielemann mit gleichgesinnten Musikerfreunden das „Jatzkränzchen“. Daraus wurde dann Alabama Hot Six. Das etwa einstündige Konzert im Musikpavillon beginnt um 15 Uhr.