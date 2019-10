Disput um die Currywurst eskaliert

Avatar_shz von shz.de

16. Oktober 2019, 13:12 Uhr

Es ist eine echte Zwickmühle. Soll man sie nun verteidigen oder in den Chor der Kritiker einstimmen? Ein deutsches Grundnahrungsmittel ist einmal mehr in die Schlagzeilen geraten. Nicht ganz überraschend hat ein sogenannter Sterne-Koch – was immer das ist – die Currywurst auf das Übelste beschimpft. Wer sie auf den Markt bringe, mache sich der Körperverletzung schuldig, behauptet Tim Raue. Als Begründung führt er an, besagtes Nahrungsmittel bestehe kaum noch aus Fleisch. Ein Vorwurf, der insofern unlogisch ist, als sich der Kritiker gleichzeitig dafür ausspricht, auf vegetarische Speisen zurückzugreifen. An der Currywurst pro oder kontra sind schon Ehen zerbrochen. Im Hause Schröder beispielsweise. Er soll dafür gewesen sein, sie dagegen. Mittlerweile ist der Ex-Kanzler auf Fernöstliches umgestiegen. Wer weiß, wie lange das gut geht. Liebe soll schließlich durch den Magen gehen. Und im Ruhrpott sollte Gourmet Raue seinen Currywurst-Boykott lieber nicht propagieren; denn hier gilt nach wie vor Herbert Grönemeyers musikalische Heilmethode: „Biste richtig down, brauchste wat zu kaun: ne Currywurst…“