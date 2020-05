Wegen der Corona-Krise : Diskussion über Unterrichtszeiten in SH: Schule in den Sommerferien?

Sommerschule allein reicht nicht – Lehrer haben digitale Defizite Kommentar von Margret Kiosz Sechs Wochen nur spielen und chillen: Das können und sollten sich Jungen und Mädchen in diesem Sommer besser nicht leisten. Das Angebot, im Juli in Summer Schools Corona-bedingte Lernrückstände aufzuholen, sollten Eltern, Kinder und Lehrer als soziale und bildungspolitische Chance nutzen. Dass die Ministerin von Summer Schools spricht und nicht von Unterricht in den Sommerferien, ist trickreich, aber zielführend. Der Begriff verspricht lockeres Lernen in der Sonne mit möglichst viel Summerhill-Flair: So werden Kinder motiviert statt stigmatisiert. Aber das Projekt reicht nicht: Die Wochen seit dem Schulstopp im März haben große Defizite offenbart – sowohl bei den organisatorischen Fähigkeiten der Schulleitungen, die sich „herausgefordert“ fühlten, weil sie nur 14 Tage Zeit hatten, Hygienekonzepte zu liefern, als auch bei etlichen (nicht allen!) Lehrern, die sich mit digitalem Unterricht schwertun. Das Lamentieren einiger Verbandsfunktionäre über zu viel Neues, zu viel Arbeit und Tippen auf „eigenen Endgeräten“, ist schwer nachvollziehbar. Genauso, wie sich Finanzbeamte schon vor Jahren an die PC-Zeit anpassen mussten und Verkäuferinnen an digitale Kassensysteme, genauso können wir von finanziell und arbeitsrechtlich gut abgesicherten Lehrkräften verlangen, mit der Zeit zu gehen – auch mit der Corona-Zeit.