Diskus-Pech für Ben Heyer

von Ulrich Schröder

25. August 2020, 15:06 Uhr

Vaterstetten | Starke Form, zahlreiche Bestleistungen – aber leider nur Platz 21 für Mehrkämpfer Ben Heyer von der LG Flensburg. Bei den Deutschen Zehnkampf-Meisterschaften in Vaterstetten (Bayern) blieb der Athlet im Diskuswurf ohne gültigen Versuch und fiel im Gesamtklassement weit zurück. Dabei hatte es sehr gut begonnen, nach dem ersten Tag war Heyer Achter unter 24 Athleten. Die 100 Meter meisterte er in 11,73 Sekunden, den Weitsprung in persönlicher Bestleistung von 6,56 Metern. Auch in den anderen Disziplinen lief es fast optimal: Kugelstoßen 11,82 Meter, Stabhochsprung vier Meter (Bestleistung eingestellt), 400 Meter in 51,21 Sekunden (drittschnellste Zeit des Tages). Auch der zweite Tag verhieß Hoffnung: 15,39 Sekunden über 110 m Hürden (Bestleistung), Speerwurf 38 Meter, Hochsprung 1,71Meter. Dann folgte der Rückschlag mit dem Diskus, doch Heyer gab nicht auf und meisterte die 1500 m in 4:30,56 Minuten – zweitbeste Zeit aller Mehrkämpfer. Mit 5897 Punkten blieb er nur 255 Punkte (trotz einer kompletten Ausfalldisziplin, die etwa 600 Zähler ausmacht), hinter seinem Meldeergebnis.