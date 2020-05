Disco auf dem Deich soll Wölfe vertreiben

LED-Lichter sollen Schafe an der Stör schützen. Laut Deichgraf ist es das einzige Mittel zur Prävention an dieser Stelle.

Frank Albrecht

11. Mai 2020, 13:43 Uhr

Münsterdorf | Was ist das denn da auf dem Stördeich bei Münsterdorf? Zwei in den Boden gerammt Holzpfosten, dazwischen ein Seil gespannt, an dem eine gelbe Plastikdose hängt. Ein Stück Kabelbinder ragt wie eine Antenne nach oben.

Deichgraf Hauke Komoß kennt des Rätsels Lösung. Wie er erklärt, handelt es sich bei den Boxen im Prinzip um Lampen, die den Wolf vergrämen sollen. Im Dunkeln gehen LEDs an – sie leuchten, blinken und wechseln die Farbe. „Sozusagen Disco auf dem Deich. Auf diese Weise soll Betriebsamkeit auf dem Deich simuliert werden“, sagt Komoß: „Es ist das Prinzip Hoffnung. Das ist der einzige Wolfsschutz, den wir auf dem Deich realisieren können.“ Wolfszäune scheiden am Deich aus. Wie Komoß erläutert, sei anhand von Spuren nachgewiesen, dass Wölfe über das Wasser zu den Schafen gelangt seien. Der Uferbereich könne aber aus Hochwasserschutzgründen nicht mit einem Zaun gesichert werden. Deshalb seien, das bestätigt auch Landes-Umweltamtssprecher Martin Schmidt, Deiche von den üblichen Maßnahmen in Wolfs-Präventionsgebieten ausgenommen.

Ende April hatte es jeweils am Ufer der Stör drei Rissvorfälle mit fünf toten Schafen gegeben. Komoß: „Die Dosen haben wir gleich vom Rissgutachter bekommen.“ Drei davon wurden auf dem Deichabschnitt aufgestellt. Der Stückpreis liegt bei 100 Euro. Bei den Leuchtboxen handelt es sich um eine eigentlich erprobte Technik. Deren Wirksamkeit müsse aber genau im Auge behalten werden. Komoß erläutert: „Es kann auch das Gegenteil bewirken – wenn der Wolf gelernt hat, dass er sich da, wo es blinkt, satt fressen kann.“