Serie über Zugezogene : Dirk Brendel und Tina Gils haben sich in Gelting ein neues Leben aufgebaut.

Die Alte Meierei ist seit einem Jahr das Zuhause der Familie aus Frankfurt am Main.

14. August 2019, 17:05 Uhr

Gelting | Arbeit, Liebe, Gesundheit oder einfach die schöne Landschaft – es gibt viele Gründe, warum Menschen sich dafür entschieden haben, in unsere Region zu ziehen und hier eine neue Heimat zu finden. In unserer Serie stellen wir einige Zugezogene vor. Heute: Familie Brendel-Gils, die aus der Metropole Frankfurt am Main nach Gelting zog.

„Wir sind angekommen, fühlen uns wohl und wollen hier auf gar keinen Fall wieder weg.“ Mit dieser Aussage beschreibt der 45-jährige Dirk Brendel, der zusammen mit seiner Frau Tina Gils und deren Mutter sowie den gemeinsamen Kindern und vier Hunden seinen Lebensmittelpunkt von Frankfurt am Main in die Meierei Suterballig und damit nach Gelting verlegt hat. „Wir sind herzlich aufgenommen worden, haben uns superschnell in das dörfliche Leben integriert“, ergänzt Tina Gils und freut sich über die Worte eines Nachbarn, der sie wissen ließ, dass sie als Neubürger gut in die Gemeinde passen, eine Bereicherung seien.

Bevor die Eheleute sich vor einem Jahr mit dem sprichwörtlichen „Sack und Pack“ auf den Weg nach Norden machten, gab es in Frankfurt ebenso wie in Gelting viel zu erledigen. Dirk Brendel, geboren als mittleres von fünf Kindern in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz), wuchs in einer ländlichen Umgebung auf. Das, sagt er, habe ihn geprägt, und deshalb fühle er sich in Gelting so wohl. 2006 lernte er Tina Gils kennen, geheiratet wurde 2016. Sie war als Friseurin vier Jahre auf Kreuzfahrtschiffen weltweit unterwegs. Bei einem Landgang machten sie erste Bekanntschaft. Sie blieb an Land, arbeitete fortan in Wiesbaden in einem Friseursalon. 2008 wurde Tochter Emma geboren, es folgte 2013 Sohn Paul. Beide sind Frankfurter Kinder. Als feststand, dass sie die Mainmetropole verlassen, war Tina Gils hochschwanger. Sohn Ole erblickte im vergangenen Jahr in Flensburg das Licht der Welt.

In Frankfurt-Höchst war Dirk Brendel mit einer Dachdeckerei selbstständig, seine Frau mit einem Friseursalon – jeweils mit Angestellten. Das war Stress pur, Freizeit gab es kaum. Sie wollten raus aus dem Frankfurter Kessel. Also machten sich die Eheleute auf die Suche nach einem anderen und möglichst ruhigen Domizil, entdeckten im Internet die zum Verkauf stehende Alte Meierei in Gelting – das war im März 2017. Sechs Monate später kaufte das Paar die 400 Quadratmeter große Meierei mit einem 700 Quadratmeter großen Grundstück. Im Juni 2018 brach die Familie ihre Zelte in Frankfurt ab: „Auf nach Gelting.“

Nach dem Umzug besuchte Tochter Emma zunächst die Grundschule Gelting, wechselte nach den Sommerferien zur Gemeinschaftsschule Sterup, frönt auf dem Ferienhof Thomsen in Stenderup dem Reiten, hat in der Meierei den ehemaligen Butterraum als „mein Zimmer“. Paul besucht den ADS-Kindergarten.

In Gelting sind die Eheleute dabei, sich eine neue Existenz aufzubauen und sind mit dem Umbau der Meierei beschäftigt. Tina Gils hat sich inzwischen mit einem Friseursalon in der Meierei selbstständig gemacht, Dirk Brendel nimmt in Kürze als Angestellter in einer Dachdeckerei in Steinbergholz wieder eine Berufstätigkeit auf.

Die Umbauarbeiten der Meierei schreiten voran, die Ferienwohnung im Obergeschoss ist renoviert und erfreut sich großer Nachfrage und auch der Friseursalon entstand links neben dem Eingang. „Unser Konzept“, so Dirk Brendel, „ist, in Gelting zu leben und zu arbeiten, einen Gang zurückschalten, Zeit für uns und die Kinder zu haben.“

Und weil er sich in Hessen einen Namen als Fußballtrainer gemacht hat, lag es für ihn nahe, sich als solcher in Gelting einzubringen. Er trainiert die erste Herrenmannschaft der FSG Ostseeküste – und das mit Erfolg. Die Mannschaft hat im Sommer den Aufstieg in die Kreisklasse geschafft. Über den Sport hat die Familie viele Leute kennen und schätzen gelernt, erlebt eine große Gemeinschaft, in der sie sich wohlfühlt. Woanders leben und arbeiten, will und kann sie sich nicht mehr vorstellen.