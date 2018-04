Digitale Medien sicher nutzen

Präventionstage richten sich an Eltern und Jugendliche / Medienkompetenz soll durch Dialog gefördert werden

von shz.de

04. April 2018, 12:31 Uhr

Die eigene Kontonummer, die Nummer des Festnetzanschlusses oder die Adresse für einen Gewinnspielcoupon – viele Daten mag man ungern herausgeben. Doch was gibt man im Internet preis? Das soziale Netzwerk Facebook steht derzeit in der Kritik, weil Nutzerdaten für den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump verkauft wurden. Legal oder nicht? Wer liest schon immer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen? Oftmals werden sie mit einem Klick akzeptiert, dabei gilt doch das Motto: Das Internet vergisst nie.

WhatsApp, Snapchat, Computerspiele und Fake News – junge Menschen von heute sind ganz selbstverständlich mit einer ganz neuen Medienwelt aufgewachsen. Aber das macht sie nicht weniger anfällig für Manipulationen und andere Bedrohungen aus dem Internet. Erwachsene können hier nicht immer richtig helfen, weil vieles in der digitalen Welt für sie Neuland ist und ihnen wichtige Informationen über die Strukturen und Handlungsmöglichkeiten bei Videospielen und im Internet fehlen. Dabei sollen die Wedeler Präventionstage helfen, die vom 17. bis zum 26. April ausgerichtet werden.

„Ich merkte wie ich selbst gar nicht mehr wissen konnte, ob die Bilder überhaupt zu den Themen passten, in deren Zusammenhang sie auftauchten“, sagt Kirsten Zinner von der Stadt Wedel. Das war für sie der Impuls vorzuschlagen, die Präventionstage ganz ins Zeichen der neuen Medien zu setzen. „Facebooks Fluch: Fake News und wie man sich davor schützen kann“ lautet deshalb der Titel des Vortrags von Fiete Stegers, Journalist für Medienthemen, am Donnerstag, 26. April. Ein weiterer Vortrag am Dienstag, 24. April, gibt Tipps für den richtigen Umgang mit salafistischen Manipulationsversuchen an Jugendlichen. Die Volkshochschule Wedel rundet das Programm mit zwei Seminaren zur Online-Sicherheit von PC und Smartphones am Montag, 23. April, und Donnerstag, 26. April, ab.

„Vor allen Dingen werden wir Spaß haben“, sagt Mareike Jäger von der „Villa“, die in Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein zum Auftakt den „Gametreff“ am Dienstag, 17. April, organisiert. Dabei können Eltern und pädagogische Fachkräfte Computerspiele testen und über die richtigen Leitplanken für Kinder und Jugendliche durch die faszinierende Videospielwelt sprechen. Ganz wichtig ist den Organisatoren: Der erhobene Zeigefinger bleibt in der Tasche.

Auch Ulrike Wohlfahrt von der Familienbildung Wedel ist weit davon entfernt die neuen Online-Möglichkeiten zu verteufeln: „Das Internet ist wunderbar und ich möchte viele Angebote nicht mehr missen. Aber es ist wichtig, genau zu schauen und dann zu erkennen, ob Kinder und Jugendliche vielleicht Hilfe brauchen, um mit verschiedenen Gefahren fertig zu werden.“ „Do you like me? Social Media im jugendlichen Alltag“ heißt der entsprechende Vortrag von der Familienbildung für Teenager und Erwachsene am Donnerstag, 19. April, im Rathaus.

Bis auf die Veranstaltungen der Volkshochschule sind alle Angebote gebührenfrei. Allerdings wird aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung erbeten. Dies ist bei Zinner per E-Mail an k.zinner@stadt.wedel.de oder unter Telefon (0 41 03) 70 72 79 möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Programm der Wedeler Präventionstage.