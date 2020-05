Digital-Staatsministerin Bär zur Corona-App

Dorothee Bär fordert einen zeitnahen Start der Corona-App und Fortschritte beim Digitalunterricht

Berlin | Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) fordert mehr Tempo bei der Einführung der Corona-Warn-App und lässt Kritik von Datenschützern nicht länger gelten. „Das muss man dann auch mal aushalten“, rät sie Gesundheitsminister Jens Spahn. Dass es beim Online-Unterricht in der Corona-Krise nach wie vor hapert, sei Schuld der Kultusminister, kritisiert die Bayerin im Interview mit Tobias Schmidt. Die hätten die Digitalisierung lange ausgebremst.

Eine Corona-Warn-App soll bei der Covid-19-Eindämmung helfen. Was genau soll sie leisten?

Wir wollen Infektionsketten schneller und einfacher nachverfolgen, ergänzend zu unseren Gesundheitsämtern, die das bisher herausragend analog machen. Die App ist also ein weiterer wichtiger digitaler Baustein, um das Virus zu bekämpfen. Allerdings ist die App keine Wunderwaffe und kann das Abstandsgebot oder das Maskentragen nicht ersetzen.

Wie wird die App funktionieren?

Die Smartphones der sich begegnenden Nutzer tauschen via Bluetooth untereinander temporäre verschlüsselte Identitäten aus. Erkrankt eine der Personen, vermerkt sie ihre Erkrankung in der App. Dieser Vermerk geschieht mithilfe eines Nachweises, um missbräuchliche Meldungen zu verhindern. Die Smartphones gleichen im Hintergrund ab, ob sich jemand aus ihrer „Kontaktliste“ als infiziert gemeldet hat. Der Infizierte erfährt dabei nicht, welche seiner Kontakte informiert werden, und die Kontaktierten erfahren nicht, wer der Infizierte ist. Wer so von einem Risikokontakt erfährt, kann sich selbst testen lassen.

Wie wird die Warnung aussehen?

Auf dem Smartphone wird ein leicht verständlicher Text erscheinen mit dem Hinweis, sich beim Gesundheitsamt zu melden, wo man einen Termin für einen Test erhält, und dem Rat, sich bis dahin in Quarantäne zu begeben. Das darf kein Behörden-Sprech werden.

Und wer die Warnung ignoriert?

Das Handy wird nicht dafür sorgen, dass die Haustür zugesperrt wird, nein. Es erwachsen keine rechtlichen Pflichten. Alles bleibt freiwillig. Wir setzen auf das Verantwortungsbewusstsein der Menschen. Wir wollen ja alle, dass wir bei der Pandemiebekämpfung vorankommen. Eine App, die die Menschen in Zwangsquarantäne versetzt, würde sich doch auch keiner freiwillig herunterladen. Wer Verschwörungstheorien anhängt, wird sich die App eh nicht herunterladen.

In Südkorea wird das Instrument als Freifahrtschein für das öffentliche Leben genutzt: Wer keine riskanten Kontakte hatte, darf alles. Bei wem es Risikokontakte gab, der muss daheim bleiben. Ist das ein Vorbild für Deutschland?

Die App wird in Deutschland freiwillig sein. Sie bleibt auf die Weitergabe verschlüsselter IDs bei Infektionen beschränkt. Und wir wollen in einem zweiten Schritt den Nutzern anbieten, die Gesundheitsdaten freiwillig einem Forschungsserver zur Verfügung zu stellen. Nur als Opt-in.

Die Grünen fordern ein extra Gesetz, um den Datenschutz zu garantieren...

Wir haben in Europa und in Deutschland bereits eines der weltweit höchsten Datenschutzniveaus, inwieweit dieses Niveau noch gesteigert werden soll, ist für mich nicht erkennbar. Selbstverständlich wird die App datenschutzkonform ausgestaltet, und die Benutzung ist ja auch freiwillig. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik müssen ihr grünes Licht geben. Und um Missbrauch zu verhindern, wird eine technische Sicherung eingebaut. Sie wird dafür sorgen, dass sich niemand einen bösen Scherz erlaubt und seine Kontakte mit einer Fake-Ansteckung in Quarantäne schickt.

Städte und Gemeinden machen Druck, fordern, dass die App nun endlich kommt. Wann ist es soweit?In wenigen Wochen. Je schneller, je besser. Mit jedem Tag, den es länger dauert, riskieren wir, dass die Akzeptanz schwindet. Idealerweise wäre sie jetzt schon da, um die gerade auf den Weg gebrachten Lockerungen zu ergänzen.

Datenschützer haben mehrfach Änderungen erzwungen. Hatte die Regierung das Misstrauen nicht im Blick?

Gerade zu Beginn der Diskussionen war die Akzeptanz in der Bevölkerung überwältigend. Vielleicht hätte es geholfen, das Projekt besser zu erklären und konstruktiver mit Kritik umzugehen. Nun gilt es, das Ding ans Laufen zu kriegen. Vermutlich wird es auch gegen die schlanke App Widerstand geben, sobald sie fertig ist. Das müssen wird dann auch mal aushalten.

Aushalten müssen Millionen Schüler und deren Familien, dass die Schulen seit acht Wochen geschlossen sind. Einer Allensbach-Studie zufolge hat es in der langen Zeit nur ein Drittel der Lehrer hinbekommen, regelmäßig digital Kontakt zur Klasse herzustellen. Was sagt die Digitalstaatsministerin dazu?

Ich habe selbst drei schulpflichtige Kinder und sehe bei den Lehrerinnen und Lehrern ein großes Bemühen, ihre Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Oft sind es Eltern, die sich über Eingriffe in ihr Familienleben beschweren, etwa wenn der Lehrer mal zu Hause anruft. Bei der Digitalisierung stehen häufig die Eltern auf der Bremse und nicht Lehrerinnen oder Lehrer und Rektorinnen oder Rektoren. Die erstaunlichste Zuschrift erhielt ich von einem Vater, allerdings vor der Krise: „W-Lan ist das neue Asbest.“ Ich habe die Hoffnung, dass wir durch die Krise einen digitalen Schub bekommen. Mein Eindruck ist, dass wir beim digitalen Lernen und bei Online-Unterrichtsformaten in den vergangenen acht Wochen weiter vorangekommen sind als in den vergangenen acht Jahren zuvor.

Warum?

Vor Corona gab es auch seitens der Kultusminister viel zu wenig Bereitschaft, das Thema voranzutreiben. Pädagogen wurden regelrecht gemaßregelt, wenn sie die Initiative ergriffen haben und neue Wege gehen wollten. Das Virus muss zur neuen Zündung für unseren Digitalpakt werden, und die Länder müssen endlich an einem Strang ziehen, damit wir die Chancen der Digitalisierung im Schulbetrieb nutzen.

Was muss passieren?

Wir brauchen idealerweise ein bundesweites Konzept für digitales Lernen für die unterschiedlichen Schularten. Die Bundesländer müssen endlich gemeinsame Standards festlegen, der Föderalismus macht oft träge. Seit Jahren wird weitgehend vergeblich versucht, die Bildungssysteme der Länder vergleichbarer zu machen, etwa, damit Familien mit Schülern auch einfacher über Ländergrenzen hinweg umziehen können. Da hilft es nicht weiter, wenn sich bei der Digitalisierung des Unterrichts jede Schule ihren eigenen Weg suchen muss. Uns muss klar sein: Da stehen nicht Hessen, Niedersachsen und Baden-Württemberg im Wettbewerb, sondern eher Deutschland und das Silicon Valley. Dass es hier vorangeht, ist mir ein Herzensanliegen.

Haben Sie konkrete Vorschläge für so ein bundesweites Konzept?

Die Krise zeigt momentan ungeschönt, was funktioniert und was nicht. Wir sollten darüber nachdenken, ob auch nicht nach Corona ein Online-Unterrichtstag für weiterführende Schulen beibehalten werden kann, wenn die Kinder alt genug sind und zu Hause die Möglichkeit besteht, auch mal allein daheim zu bleiben. Das würde Umwelt und Nerven schonen und den Verkehr reduzieren. Dass sich der Lehrplan für Altgriechisch in den Ländern unterscheidet, ist vielleicht noch zu verkraften, aber bei der Digitalisierung des Unterrichts müssen wir an einem Strang ziehen, sei es durch Investitionsmaßnahmen, Überarbeitung der Lehrpläne, bei der Entwicklung pädagogischer Konzepte und der Qualifizierung der Lehrkräfte.

Werden Länder da mitziehen?Die Kultusminister dürfen den Schulen jedenfalls nicht wieder die Beinfreiheit rauben, die sie ihnen jetzt notwendigerweise gewähren müssen. Der Bund hilft jedenfalls, wo er kann, mit finanziellen Zuschüssen für den Kauf digitaler Endgeräte oder mit Öffnung des Digitalpakts zur Finanzierung von Lerninhalten und Lizenzen. Die Krise traf natürlich auch die Bildungslandschaft unvorbereitet. Ich habe jedoch die Hoffnung, dass allen, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und auch den politisch Verantwortlichen, klar geworden ist, dass Digitalisierung lebensnotwendig ist und nicht nur die Freizeitgestaltung digitalaffiner Jugendlicher betrifft.