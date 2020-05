Avatar_shz von shz.de

11. Mai 2020, 12:18 Uhr

Der Gang oder die Fahrt zum Einkauf begann einst mit der Suche nach dem Portemonnaie und dem Autoschlüssel. Jetzt fehlt ständig dieser „verdammte Schnutenpulli“. Dabei geben sich die Hersteller wirklich Mühe mit bunten Mustern, Plastikfenstern, aufgedrucktem Lächeln. Das hilft wenig bis nichts. Kein anderes neu in den Haushalt gekommenes Utensil ist unbeliebter als der Mund- und Nasenschutz. Man werde sich schnell an die Vermummung gewöhnen, behaupten pflichtgemäß Virologen, Politiker, Geschäftsleute. Nein, wird man nicht. Die Dinger sind einerseits gewiss nützlich, andererseits die Pest. Noch sind keine Fälle von Erstickung bekannt geworden, aber das wird sich bei 30 Grad im Juli wahrscheinlich ändern. Es sei die Prognose gewagt: Solange Maskenpflicht herrscht, wird der Umsatz den Vor-Corona-Stand nicht wieder erreichen. Vorbei sind die Zeiten, in denen man geruhsam durch die Abteilungen schlendert, hier ein Schwätzchen hält, dort einen Espresso schlürft und nebenbei einen nicht geplanten Kauf tätigt. Das unterhaltsame Shopping wird künftig zum schnöden Einkauf.