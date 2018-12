Die zum Klingen bringen

Die einen fertigen Bässe, die anderen reparieren Geigen – vier Instrumentenbauer aus Schleswig-Holstein berichten, was sie an der mühsamen Handarbeit reizt.

Schon als Kinder haben die Brüder zwischen den Werkbänken in der Späne gespielt. Meik und Reiner Dobbratz sind mit dem Holzhandwerk groß geworden. Dort, wo heute Elektro-Bässe unter ihrem Label „Le Fay“ in liebevoller Handarbeit entstehen, hatte schon ihr Vater seinen eigenen Tischlerei-Betrieb. Von ihm haben sie alles über Holzverarbeitung gelernt.

Doch für Schränke, Stühle und Co. konnten sich die Brüder nicht begeistern. Instrumente waren von Anfang an ihre Leidenschaft und somit die bessere Geschäftsidee für ein eigenes Handwerksunternehmen. In der Werkstatt im kleinen Ort Kiebitzreihe im Kreis Steinburg fertigt das eingespielte Team seit 1985 handgemachte Bässe.

Im Alter von 15 Jahren hat Rainer Dobbratz seine erste Gitarre gebaut – mit der 120 Jahre alten Bandsäge von Vater Siegfried. Diese steht noch immer in der Bass-Schmiede. Auch heute dient das traditionelle Werkzeug zum Instrumentenbau. Neben Handarbeit setzen die Gebrüder Dobbratz aber vor allem auf eines: Eigenproduktion. Bis auf Saiten, Schrauben und Gurtpins ist alles an ihren Bässen selbst hergestellt: „Sogar die kleinen schwarzen Drehknöpfe für Lautstärke und Klang machen wir selbst“, so Reiner Dobbratz. Mit ihrem Modell Pulse 4 haben die Bass-Bauer 2017 sogar den Deutschen Musikinstrumentenpreis vom Bundeswirtschaftsministerium gewonnen. Auch bei prominenten Musikern kommen die Bässe an. Selbst Herbert Grönemeyers Bassist Norbert Hamm hat schon ein Instrument bei den Dobbratz-Brüdern gekauft. Und auf Video-Plattformen zeigen weltberühmte Bassisten wie der Russe Anton Davidyants, was die Le-Fay-Bässe klanglich draufhaben.

Trotz ihres großen Erfolgs wollen die Brüder unbedingt im Norden bleiben. „Schleswig-Holstein ist und bleibt unser Zuhause“, sind sie sich einig. Dabei hätten die Bass-Bauer auch nach Hamburg oder gar New York gehen können. Die Musikerszene sei dort schließlich bedeutend größer. „Früher hätten wir dort sicher mehr Gewinn einfahren können“, ist sich Reiner Dobbratz sicher. Doch sie blieben in der alten Werkstatt ihres Vaters, welche direkt ans Wohnhaus ihrer Eltern angeschlossen ist. Inzwischen ist der Ruf in die Musik-Metropolen längst verstummt. Sie brauchen keinen eigenen Laden in den Staaten. Dank des Internets sind die Bass-Bauer auch so längst weltweit bekannt. Die E-Bässe aus Schleswig-Holstein verkaufen sie sogar bis nach China oder Australien.

Ihr ganzer Stolz ist heute aber nicht mehr die alte Säge vom Vater, sondern die Exactica 2002 – eine selbstgebaute CNC-Fräse, welche die Holz-Korpusse der Bässe formt. Die eigens entwickelten Bass-Modelle werden vor dem Fräsen hochauflösend eingescannt. Das Programmieren hat sich Reiner Dobbratz selbst beigebracht und die Maschine ganz genau nach seinen Wünschen gebaut. Zuvor mussten sie noch mühsam Schablonen herstellen. „Es geht dabei nicht um Schnelligkeit, sondern um Genauigkeit“, betont er. Mit der Maschine werden die E-Bässe aus Schleswig-Holstein noch präziser gefertigt und somit noch beliebter auf dem Musikmarkt.



Ulrich und Heide Albrecht aus Kiel reparieren und restaurieren dagegen vielmehr Instrumente, anstatt sie neu zu bauen. Seit 2007 haben die Geigenbauer hier ihre Werkstatt. Die wenigsten Geigenbauer würden tatsächlich noch Instrumente neu bauen, erklärt das Ehepaar. Die wertigen Violinen und Co. halten schließlich über Generationen hinweg.

Was ihnen an dem Beruf besonders gut gefalle? Es sei spannend, mit diesen alten, fast schon archaischen Instrumenten zu arbeiten. Sie faszinieren die Handwerker, die sich sich der Geige verbunden fühlen. Beide hatten auch schon mal eine echte Stradivari in der Hand. „Klar ist es das erste Mal etwas Besonderes. Doch mit einer Schülergeige gehen wir genauso vorsichtig um wie mit dem teuren italienischen Modell. Geigen sind eben immer wertvoll“, sagt Heide Albrecht.

Meist gehe es in der Werkstatt darum, Verschleißerscheinungen am Holz verschwinden zu lassen. Risse, die beim Runterfallen entstanden sind. Klangeinstellungen, die sich über die Jahre verändert haben. „Wir versuchen dabei immer so wenig wie möglich vom Original anzugreifen. Im besten Fall erkennt der Musiker nach der Reparatur nichts mehr von den Mängeln und das Instrument sieht aus wie vorher“, so Heide Albrecht.

Das stelle die Geigenbauer Tag für Tag vor neue Herausforderungen. Die Arbeit an einer Geige könne sich gerne mal über Monate hinwegziehen. Für ein Instrument haben die Kieler schon einmal 800 Arbeitsstunden investiert. Nicht nur beschädigte Saiteninstrumente kommen den Geigenbauern in die Werkstatt. Einige Kunden bringen ihre Dachbodenschätze vorbei und bitten um eine Einschätzung. „Wir haben schon die ein oder andere vermeintliche Stradivari vorgelegt bekommen. Meistens müssen wir die Kunden leider enttäuschen. Denn die Stempel wurden in der Vergangenheit sehr häufig gefälscht.“ ●