Die Zukunft heißt Wasserstoff

Für Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann ist die Verkehrswende allein mit Elektromobilität nicht zu schaffen

von Markus Lorenz

16. Februar 2020, 19:39 Uhr

Hamburg | Die Bezeichnung „Mr. Wasserstoff“ quittiert Michael Westhagemann mit einem zufriedenen Lächeln. Die Zuschreibung kommt nicht von ungefähr. Wie kein Zweiter treibt Hamburgs parteiloser Wirtschafts- und verkehrssenator die Energiewende-Technologie voran, die er für besser hält als den Batterieantrieb von Fahrzeugen – und von der er sich eine neue Industrialisierung in ganz Norddeutschland erwartet. Im Gespräch mit unserem Redakteur Markus Lorenz erläutert Westhagemann die Chancen – und woran der Durchbruch noch scheitert.



Herr Senator, alle reden von E-Mobilität, Sie reden von Wasserstoff. Warum?

Weil wir die Mobilitätswende und das Erreichen der Klimaschutzziele allein mit Batterieantrieb nicht hinkriegen. Dazu wäre der Aufbau einer riesigen Infrastruktur mit Ladepunkten erforderlich. Wenn man nach einer Antriebstechnologie für die Zukunft sucht, kommt man an Wasserstoff und Brennstoffzelle nicht vorbei. Insbesondere, wenn es sich um grünen Wasserstoff handelt.



Welche Vorteile bringt Wasserstoff?

Wasserstoff lässt sich völlig emissionsfrei mit Energie aus regenerativen Quellen erzeugen, etwa mit Windstrom von Nord- und Ostsee. Er lässt sich speichern und über Leitungen, per Schiff oder Waggon überallhin transportieren. Ein Elektro-Lkw, der eine Strecke von 600 Kilometern am Stück zurücklegen will, braucht eine Batterie, die sechs Tonnen wiegt, zuladen könnte er dann vermutlich gar nichts mehr. Mit Brennstoffzelle braucht er lediglich 60 Kilogramm Wasserstoff. Das spart große Mengen Energie.



Aber die Infrastruktur ist mehr als dürftig, es gibt bundesweit keine 100 Wasserstofftankstellen. Wie soll das gehen?

Wir glauben, dass wir eine flächendeckende Infrastruktur für Wasserstoff schneller aufbauen können als für E-Mobilität. Erklärtes Ziel sind 400 Wasserstofftankstellen schon bis 2022, allein 200 davon wollen wir in der Metropolregion Hamburg schaffen.



Welche weiteren Nutzungen schweben Ihnen vor?

Das ist ein ganz breites Feld. Wasserstoff macht die Dekarbonisierung der Industrie erst möglich, von der Mineralöl-, über die Stahl- und Aluminium- bis zur Grundstoffindustrie. Ein weiteres Feld ist die Mobilität, beispielsweise die Herstellung synthetischer Kraftstoffe zur Beimischung für Verbrennungsmotoren und für Flugzeuge.

Auch in der Schifffahrt bringt Wasserstoff einen Riesensprung. Es ist möglich, die Energieversorgung von Kreuzfahrern im Hafen über Brennstoffzelle zu erledigen. Dasselbe gilt für die Bordenergie von Flugzeugen. Und: Wasserstoff eignet sich als Brennstoff und kann uns beim Kohleausstieg helfen. Ich kann mir gut vorstellen, das Kohlekraftwerk in Wedel durch ein Gas-Wasserstoff-Kraftwerk zu ersetzen.



In Asien rollen Hunderte Busse mit Brennstoffzelle. In Hamburg gibt es Wasserstoff dagegen nur als Ergänzungstreibstoff für E-Busse. Wann tut sich hier was?

Ich denke, bald. Unsere E-Busse haben nur eine Reichweite von 150 Kilometern, für viele Linien brauchen wir mehr als 200 Kilometer. Wir wollen deshalb in diesem Jahr den Kauf von drei reinen Wasserstoffbussen ausschreiben. Das hätte bundesweiten Pilotcharakter. Auch am Thema Lkw sind wir dran, weil Wasserstoff gerade für den Schwerlastverkehr ideal ist.



Wo soll der Wasserstoff in so großen Mengen herkommen?

Wir planen den Bau eines 100-Megawatt-Elektrolyseurs im Hafen, der größten Anlage weltweit. Die Standortfrage wollen wir dieses Jahr klären. Da immer mehr Großabnehmer Interesse zeigen, erwarte ich übrigens eine drastisch zunehmende Nachfrage. Dann bräuchten wir künftig Anlagen in Gigawattgröße.



Die Bundesregierung hat gerade ihre Wasserstoffstrategie vorgelegt. Zufrieden?

Der Bund ist zu zögerlich und folgt zu sehr den Interessen der Automobilindustrie, die gerade die Umstellung auf E-Mobilität forciert. Wir dürfen uns als norddeutsche Länder politisch aber nicht aufhalten lassen und werden den Druck auf den Bund erhöhen, etwa bei der Senkung der EEG-Umlage auf Wasserstoff.



Warum setzt der Norden so sehr auf Wasserstoff?

Weil wir großartige Voraussetzungen haben: Windstrom von Nord- uns Ostsee, Kavernen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen als Großspeicher und große Industriebetriebe als Abnehmer im Hamburger Hafen. Von den zehn vom Bund geförderten Reallaboren zum Thema Wasserstoff kommen sechs aus Norddeutschland – das sagt alles.

Welche Chancen birgt die neue Technologie für Norddeutschland?

Einzigartige. Wir können hier einen ganz neuen Wirtschafts- und Industriezweig entwickeln, wie es das in Norddeutschland noch nie gegeben hat.



Das heißt konkret?

Bisher sitzt die Automobilindustrie überwiegend in Süddeutschland. Ich kann mir vorstellen, dass Hersteller aus Asien als weltweite Technologieführer eine Produktion für Wasserstoffautos in Norddeutschland ansiedelt. Oder ein Bushersteller. Oder dass eine Fabrik für Brennstoffzellen im Hamburger Hafen entsteht. Das ist alles denkbar.

Wir wollen eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen, die genau das erreicht, was die OECD angemahnt hat: Eine prosperierende und zukunftsfeste Metropolregion Hamburg.