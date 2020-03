„Die Zentralbank soll alle Löhne und Gehälter zahlen“

Avatar_shz von Frank Albrecht

24. März 2020, 15:08 Uhr

Hamburg | Hamburgs bekanntester Ökonom sieht drastische Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft in Norddeutschland voraus. „Ich gehe von mindestens zehn Prozent Umschlagrückgang im Hamburger Hafen aus, vielleicht deutlich mehr“, sagte Henning Vöpel, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), unserer Zeitung. Ein solcher Einbruch werde sich im Laufe des Jahres nicht ausgleichen lassen. Laut Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist der weltweite Containerumschlag im Februar um rund ein Zehntel eingebrochen, für März werden weitere Rückgänge erwartet.

Tiefgreifende wirtschaftliche Negativfolgen befürchtet Vöpel auch für das nördliche Nachbarland – besonders im Tourismus. Hoffnungsschimmer: Schleswig-Holsteins Wirtschaft könne eventuell einen Teil der Einbrüche beim Tourismus durch höhere Umsätze mit landwirtschaftlichen Produkten wettmachen.

Die Nothilfeprogramme der Bundesregierung über Kredite hält der Ökonome für den falschen Weg: „Zu lang und zu bürokratisch." Es sei auch „völlig irrsinnig“, die Staatshaushalte mit einer Verschuldung in dreifacher Milliardenhöhe zu belasten. Er macht einen radikalen Alternativvorschlag: „Die Zentralbank soll den Menschen alle Gehälter und Mieten für zwei oder drei Monate zahlen, um die Ökonomie quasi einzufrieren.“ Massenpleiten würden so verhindert. Letztlich komme den Staat ein neuerliches Fluten der Geldmärkte billiger als die Bewältigung einer Insolvenzwelle. Trotz der verheerenden globalen Schäden glaubt Vöpel nicht an ein Ende des Kapitalismus. „Die Situation ist ökonomisch kontrollierbar. Es gibt vermutlich eine schnelle Normalisierung der Wirtschaft, wenn die Krise vorüber ist.“ Bis dahin gelte: „Wir müssen uns alle für eine Weile einschränken, vielleicht für ein halbes Jahr.“