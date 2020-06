Die Wunschorte sind meistens voll

Gastgeber im Norden rüsten sich trotz Corona-Krise auf einen Ansturm in den Sommerferien

von Frank Jung

22. Juni 2020, 08:25 Uhr

Kiel | Hamburg, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern machen in dieser Woche den Anfang. Auch anderswo wird man schon mit Reisevorbereitungen und erstem Kofferpacken beginnen. Denn nächste Woche sind die Schleswig-Holsteiner selbst an der Reihe und gleichzeitig mit ihnen die Urlauber aus ihrem Haupt-Herkunftsland Nordrhein-Westfalen. Die Gastgeber im Norden treffen deshalb letzte Vorbereitungen für den großen Ansturm. Nach dem Touristenstopp in der Osterzeit und bangem Warten, wie es mit dem so wichtigen Wirtschaftszweig weitergehen würde, zeichnet sich jetzt ein positives Ende einer Achterbahnfahrt ab: Trotz Corona-Krise ist die Buchungslage auf ein Hoch geschnellt.

„Die Ferien-Hotspots an Nord- und Ostsee sind auch in diesem Jahr wieder sehr gut gebucht“, vermeldet Manuel Schütze, Sprecherin der Tourismusagentur Schleswig-Holstein (Tash), nach einer Abfrage in allen Urlaubsregionen des Landes. „Auffallend ist, dass Orte im Binnenland einen deutlich erhöhten Zuspruch verzeichnen. Das freut uns natürlich sehr.“ Allgemein gelte für das ganze Land: „Wer noch etwas sucht, sollte flexibel sein“, sagt Schütze. „Nicht jeder wird gegebenenfalls in seiner Wunschunterkunft oder dem Wunschort noch etwas finden.“

Auf Föhr etwa fällt den Touristikern auf, dass mehr Buchungen als sonst von Familien kommen, die zum ersten Mal ihren Urlaub auf Föhr verbringen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass angesichts der langen Ungewissheit bei Reisen ins Ausland Deutsche ihr Heimatland neu entdecken. In St. Peter-Ording erreichen die Buchungszahlen schon teilweise das Vorjahresniveau. Büsum nennt konkrete Zahlen: Von Mitte Juli bis Mitte August beträgt die Auslastung bei einigen Gastgebern 93 Prozent. 85 bis 90 Prozent geben die Orte rund um Scharbeutz an. Ab Mitte Juli bis Mitte August sind die Kapazitäten komplett weg. Insbesondere Grömitz hat sehr viele Anfragen noch sehr kurzfristig verzeichnet, tendenziell liege die Nachfrage insgesamt über den Vorjahren.

Als einen Profiteur der gesteigerten Inlands-Geschäfts gibt die Tash die Region „Grünes Binnenland“ an. Das ist im Kern die Eider-Treene-Sorge-Flusslandschaft. In den Seenlandschaften der Holsteinischen Schweiz und dem Herzogtum Lauenburg kann man ebensowenig klagen. Dort hat man den Eindruck, „dass die Leute bewusst die Ruhe suchen“, also Getümmel an vielen Küstenabschnitten meiden möchten. Beide Seenregionen erleben einen Run auf „alle Aktivitäten, die draußen stattfinden“. Das gelte für Radfahren, Wandern und alles, was sich auf dem Wasser machen lässt. Die Nachfragen bei Ausflugsschiffen ist in der Holsteinischen Schweiz so groß, dass ein Anbieter die Anzahl der Fahrten erhöht hat.

Ferienwohnungen und -häuser sind diesmal als Quartiere mit mehr Abstand zu anderen Menschen zuerst weggegangen. Mittlerweile zieht auch die Nachfrage in den Hotels an, sagt Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). In Jubel mag er dennoch nicht ausbrechen. Etwa die Hälfte der Hotels verzichte darauf, die Kapazitäten voll zu belegen. Die Inhaber wollten allzu großes Gedränge in den Gemeinschaftsräumen und Fluren und Verstöße gegen die Abstandsregeln vermeiden. Ob auch die noch zu habenden Zimmer komplett weggehen, hängt nach Einschätzung von Scholtis auch vom Wetter ab.

„Die Hoffnung ist sehr groß“, fasst er die Stimmung insbesondere auch in der Gastronomie zusammen. „Wie berechtigt das ist, wird die Realität zeigen.“ Gerade die Lokale seien stark vom Tagestourismus abhängig. Dessen Bewegungsfreiheit sei jedoch offen, da sich Kommunen vorbehielten, die Zufahrt spontan zu beschränken, wenn sie dies für den Infektionsschutz für nötig halten. „Es gibt so viele Unbekannte, da ist es mit Prognosen schwer.“

Ohnehin sei ein Wiederanlaufen des Geschäfts für Restaurants und Cafés sehr standortabhängig, betont Scholtis. In der ersten Reihe an der Küste hätten viele Betriebe mehr als 50 Prozent des normalen Umsatzes zurückgewonnen, in der zweiten bis dritten seien es 20 bis 35, mit Glück 40 Prozent. „Allgemein ist festzustellen, dass es gegenüber drinnen bei den Gästen noch Berührungsängste gibt“, so der Dehoga-Vertreter. So oder so sei der Alltag selbst für die erfolgreicheren ein Minusgeschäft, weil die betrieblichen Fixkosten gleich blieben.