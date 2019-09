Fußball-Oberliga: TSV Kropp erwartet heute den Aufsteiger SV Preußen Reinfeld

von Holger Petersen

13. September 2019, 18:20 Uhr

Kropp | Wann glückt der erste Sieg? Diese Frage stellen sich Spieler und Verantwortliche des Fußball-Oberligisten TSV Kropp. Vor dem achten Spieltag, an dem das Team von Trainer Dirk Asmussen heute (14 Uhr) den Aufsteiger SV Preußen Reinfeld empfängt, steht bei der Anzahl der Siege weiterhin die Null. „Wir hatten ein schweres Auftaktprogramm, aber letzten Endes müssen wir gegen jede Mannschaft spielen. Nichtsdestotrotz kommen jetzt die Wochen der Wahrheit“, merkt Kropps Co-Trainer Tore Wächter an.

In den kommenden vier Wochen stehen unter anderem Duelle gegen die „Kellerkinder“ Eckernförder SV (14. Platz), SV Frisia 03 Risum-Lindholm (13. Platz) und Inter Türkspor Kiel (16. Platz) an. Allmählich müssen die Rot-Schwarzen mit dem Gewinnen anfangen, immerhin beträgt der Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze bereits fünf Zähler.

Während der Traditionsverein von der Norderstraße versucht, sich aus der Problemzone zu befreien, befinden sich die Stormarner derzeit in einem Formhoch. 2016 spielte der SVP nach fünfjähriger Abwesenheit wieder in der damaligen Verbandsliga Süd-Ost – drei Jahre später folgte das nächste Highlight. Weil der Heider SV sich in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga durchsetzte, durfte das Team von Michael Clausen als Dritter der Landesliga Holstein aufsteigen. Der TuS Jevenstedt, Dritter der Schleswig-Staffel, hatte schon vor Saisonende seinen Verzicht erklärt, so dass eine Relegation zwischen Reinfeld und Jevenstedt nicht ausgetragen werden musste.

„Auch wenn die Reinfelder bereits zwölf Punkte auf dem Konto haben, sehe ich sie auf sportlicher Ebene auf Augenhöhe mit uns“, sagt Wächter. „Die Siege, die sie eingefahren haben, haben sie ihrem guten Teamgeist zu verdanken. Davor muss man den Hut ziehen. Wir sind nicht schlechter als die, nur müssen wir diesen Beweis jetzt auch liefern.“

Trotz der Niederlage hat der TSV Kropp viel Positives aus dem Derby bei Spitzenreiter SC Weiche Flensburg 08 II (1:2) am vergangenen Wochenende herausgezogen. Wächter: „Auch wenn wir nicht die spielbestimmende Mannschaft waren, sah das nach Oberliga-Fußball aus. Wir hätten in der Schlussphase durchaus den Lucky Punch landen können.“ Unruhe aufgrund der derzeitigen Tabellensituation habe er innerhalb des Teams nicht wahrgenommen. „Die Spieler wissen, wo sie vor vier Wochen standen. Jeder Einzelne durchläuft eine Entwicklung.“ Der Unterschied zwischen Training und Spielen sei aber noch erkennbar. „Wenn uns gelingt, die PS vom Training auch in die Pflichtspiele zu bringen, dann sind wir definitiv ein Oberligist. Die Jungs brennen auf den ersten Sieg“, erklärt der Co-Trainer.

Nick Stollberg (beruflich in Finnland) wird definitiv fehlen, hinter dem Einsatz des angeschlagenen Henoc Matiya-Mayuma steht ein dickes Fragezeichen. Im Tor wird Andreas Petersen weiterhin Daniel Jeromin ersetzen. Nach seiner Knieverletzung hat Lennard Plaga derweil mit den Reha-Maßnahmen begonnen.