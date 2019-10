Die Wandlungen des Daniel G.

Mit einer letzten Rede hat sich Daniel Günther gestern als Präsident des Bundesrats verabschiedet. Was hat er erreicht und wie hat er sich verändert? Eine Analyse

von Kay Müller

11. Oktober 2019, 20:36 Uhr

Kiel | „Als erster ausländischer Politiker und dann auch noch als Deutscher vor dem namibischen Oberhaus eine Rede zu halten – das ist bewegend. Da ist es nicht leicht, die richtigen Worte zu wählen.“ Nur wenige Minuten, bevor er diesen Satz sagt, hat Daniel Günther seinen Auftritt vor dem National Council in Windhoek absolviert. Dabei schildert er als Bundesratspräsident die Schrecken, die Deutsche Anfang des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama verübt haben. „Diese historische Schuld erkennen wir ohne Wenn und Aber an“, sagt Günther – und liest dabei jedes wohl formulierte und mit dem Außenministerium abgestimmte Wort vom Blatt ab.

Diese Szene zeigt ein bisschen, wie sich Daniel Günther verändert hat – in seiner einjährigen Amtszeit als Bundesratspräsident, die er gestern mit einer Rede in der Länderkammer beschlossen hat. Der 46-Jährige ist ernster geworden, vielleicht auch staatsmännischer, weil er weiß, dass es in wichtigen Reden auf Nuancen ankommt. Dafür hat er etwas von der jugendlichen Leichtigkeit eingebüßt, die ihn gerade zu Beginn seiner Amtszeit als Ministerpräsident ausgemacht hat. Damals forderte er, dass Schleswig-Holstein „richtig sexy“ für Unternehmen werden müsse, Wörter wie „geil“ oder „cool“ verwendete er deutlich häufiger als heute – auch in öffentlichen Reden. Die Spontanität war neu für einen Ministerpräsidenten – aber Günther hat sie im vergangenen Jahr ein Stück weit wieder verloren – vielleicht hat sie auch sein Amt absorbiert. Der junge Typ, der sich eine Zeit lang selbst darüber wunderte, dass er eine Landtagswahl gewonnen hat, die eigentlich schon als verloren galt – der ist verschwunden. Heute steht Günther bundesweit im Fokus der Öffentlichkeit, spricht nur noch frei, wenn er sich wirklich sicher und nicht von allen beobachtet fühlt. Bei offiziellen Reden klebt der Regierungschef häufig am Blatt, wie beim Staatsakt zum Tag der Einheit in der Kieler Ostseehalle oder gestern bei seiner letzten Rede als Präsident im Bundesrat in Berlin. Allerdings: Wirklich gut vorlesen, das kann Günther nicht. In freier Rede ist er stärker, geht besser auf die Zuhörer ein, wirkt überzeugender.

Deswegen ist seine – natürlich positive – Bilanz gestern im Bundesrat auch nüchtern. Günther weist darauf hin, dass der Digitalpakt das „am härtesten verhandelte Vorhaben“ während seiner Präsidentschaft war – und natürlich heftet er sich die Nachbesserungen des Bundes zu Gunsten der Länder ans Revers. Den Bürger mag es nicht betreffen, aber die elektronische Abstimmung im Bundesrat hat Günther ermöglicht – es gibt Ministerpräsidenten, die weniger in ihrer Amtszeit als Chef der Länderkammer geschafft haben. „Das, was ich mir vorgenommen hatte, haben wir in diesem Jahr auch hinbekommen.“

Nur als der scheidende Bundesratspräsident in seiner Rede sagt, dass er dafür sorgen wollte, dass Politik und Verantwortung wieder Spaß machen, beschleichen manche Zuhörer leise Zweifel, ob das auch auf ihn zutreffen wird. Denn Günther mag sich in seiner Bundesratszeit bundespolitisch bekannter gemacht haben – zu Hause in Kiel aber warten Schwierigkeiten auf ihn. Vor einem Jahr noch galt die einzige Jamaika-Koalition als spannend. Drei Parteien, die sich nicht scheuen, ihre Gegensätze offen zu benennen und trotzdem entspannt zusammen regieren – das hat es vorher so noch nicht gegeben. Die Regierung habe viele Konflikte mit Geld gelöst, klagt Oppositionsführer Ralf Stegner oft genug. Und dieses Geld wird nun weniger, der Zauber des Neuanfangs ist nach der Halbzeit der Legislatur vorbei. Je mehr sich die Jamaika-Koalition auf die nächste Wahl in zweieinhalb Jahren zubewegt, desto deutlicher werden die Unterschiede der Parteien und desto rauer der Ton unter den Koalitionspartnern.

Dazu kommt, dass Günther völlig verschlafen hat, den Finanzausgleich mit den Kommunen zu regeln. Erst vorgestern ist er halb auf die Kreise, Städte und Gemeinden zugegangen, hat für „einen fairen Umgang auf Augenhöhe“ plädiert. Dabei könnte dieser Konflikt in der kommunalpolitisch stark verankerten Union noch zum Problem für den CDU-Chef werden. Die Zeit drängt, spätestens nächsten Monat muss er Ergebnisse vorweisen, Geld bei der grünen Finanzministerin locker machen, sonst hat er Feuer unter dem Dach des eigenen Hauses. Dann wird sich zeigen, wie er Konflikte managt.

Dass er Widerstand aushalten kann, hat sich in seiner Zeit als Bundesratspräsident gezeigt. Allerdings gab es den Widerspruch bei gezielten Tabubrüchen – etwa dem gemeinsamen Interview mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, in dem Günther für „vernünftige Lösungen jenseits von Koalitionen“ mit der Linken plädierte – für viele konservative CDU-Mitglieder ein No-Go. Auch mit seinem Eintreten für eine liberale Flüchtlingspolitik oder seinem Bundesratsantrag für eine CO2-Steuer positionierte sich Günther gezielt als linker Christdemokrat. Das verschaffte ihm Aufmerksamkeit: Wenn Journalisten ein Statement wider den Mainstream in der Union suchten, brauchten sie eine Zeitlang nur in der Staatskanzlei in Kiel anzurufen.

Unklar, ob er aus taktischen Gründen so agiert. Klar ist, dass Günther genau weiß, was er tut, dass er ungeheuer machtbewusst ist. Der Mann aus Eckernförde hat in seinem Berufsleben nichts anderes als Politik gemacht. Er weiß, wie man auf Menschen zugehen muss, bei Veranstaltungen versucht er, so viele Leute wie möglich persönlich zu begrüßen. Er weiß, dass es gut ankommt, wenn er länger bleibt, als es das Protokoll vorsieht. Das hat sich auch in Afrika gezeigt, als er die Gastgeber in kleinen Gesprächen für sich einnimmt oder das Protokoll durchbricht und den namibischen Parlamentschef zu einem spontanen Strandbesuch überredet. Oder wenn er kurz entschlossen die große Sanddüne nahe Walvis Bay hinaufläuft.

In den Sand gesetzt hat Daniel Günther seine Zeit als Bundesratspräsident wahrlich nicht, aber verändert – das hat sie ihn schon.