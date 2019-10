Die Wahrheit aus der Kommode

Im Oktober 1945 starben zehn Polen in Struckum durch einen Autounfall / Der weißrussische Enkel eines der Opfer erzählt seine unfassbar tragische Familiengeschichte

04. Oktober 2019, 12:34 Uhr

bredstedt/minsk | Der 5. Oktober 1945. Zwei Planwagen mit 30 polnischen Männern und Frauen sind von Högel aus mit englischen Soldaten als Fahrer unterwegs zu einem Fest in Husum. In Struckum fahren die Fahrzeuge aufeinander, die Lkw fangen sofort Feuer. Viele Polen brennen wie Fackeln. Sieben Menschen sterben noch an der Unfallstelle, drei im Krankenhaus in Bredstedt. Die Verunglückten, die den Krieg als Gefangene und Zwangsarbeiter in Nordfriesland überlebt haben, finden ihre letzte Ruhestätte auf dem Bredstedter Friedhof.

Der 27-jährige Albin Nadolski war eines der Opfer. Er verstarb im Krankenhaus an Brandwunden. 1939, kurz nach Kriegsbeginn, wurde der Korporal der polnischen Armee gefangen genommen und nach Nordfriesland verschleppt. Da lernte der Berufssoldat aus Gdynia bei Danzig seine künftige Frau Alexandra Juzhik aus dem westweißrussischen Städtchen Dzierzhinsk (damals UdSSR) kennen. Von 1941 bis zum Kriegsende war sie Zwangsarbeiterin auf einer Tomatenplantage bei einer „grausamen Bäuerin“, erzählt mit leiser Stimme ihr Enkel Sergej Juzhik. „Bis zu ihrem Tod 1983 hat sie keine einzige Tomate gegessen“, sagt der 51-jährige Diplom-Ingenieur für Systemtechnik, der in Weißrusslands Hauptstadt Minsk als Pressesprecher eines Fussball-Zweitligisten tätig ist.

Am 1. Juni 1944 kam in Husum der erste Sohn von Alexandra und Albin zur Welt, Sergejs Vater, der ebenfalls Albin genannt wurde. Genau ein Jahr danach heirateten die Eltern in Högel. Sechs Tage vor dem Unfall kam der zweite Sohn zur Welt, der nach Albins Vater Franciszek genannt wurde. „Mit einem der verunglückten Planwagen wollte der Opa nach Husum ins Krankenhaus zu seinem neugeborenen Kind eilen. Reiner Zufall, dass er mitgefahren war“, bedauert das Sergej.

Die 23-jährige Witwe zog dann nach Gdynia um, zu Albins Verwandten. Sie träumte von einem Leben in Polen mit ihrem Mann, doch kam allein mit den zwei Kleinkindern an. Die hatten nicht nur keine Erinnerungen an ihren Vater, sondern auch kein einziges Foto von ihm.

Doch später sollte alles noch härter werden. Die sowjetische Regierung beschloss per Zwang die Repatriierung ihrer Bürger, Kriegsgefangenen und Ostarbeiter aus Europa in die UdSSR. Da Polen nach dem Krieg unter sowjetischer Herrschaft blieb, war Alexandras Verhängnis vorbestimmt. „Nach Osten fuhren wir mit Güterwagen, die Rotarmisten behandelten uns wie Schweinehunde – genau so wie die Nazis bei meiner Verschleppung ins Dritte Reich“, zitiert Sergej Juzhik seine Oma. Unterwegs durfte die junge Frau ihre Notdurft ausschließlich in Anwesenheit von einem bewaffneten Begleiter verrichten. Denn Stalin galt sowjetische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene als Verräter und potenzielle Ausbrecher.

Alexandra kehrte nach Dzierzhinsk nur mit dem fünfjährigen Albin zurück. Franciszek war zu schwach für diese harte Reise, er blieb bei der Verwandschaft in Gdynia.



Eiserner Vorhang





Der kleine Albin wurde in der sowjetischen Republik Weißrussland Oleg Juzhik. „Der Beamte, der eine neue Geburtsurkunde anfertigte, redete Klartext: Nichts, auch nicht der Name, darf auf die polnische Herkunft hinweisen, ansonsten Deportation nach Sibirien. Alle Kontakte zur Familie in Polen wurden verboten“, sagt Sergej.

Franciszek Nadolski wurde in Gdynia von einer Hinterbliebenen erzogen. Als er groß geworden war, erzählte man ihm die wahre Familiengeschichte. 1965 blieben Versuche, einander zu besuchen, erfolglos. Die Ausländerbehörde blieb hart. „Dabei spielte es keine Rolle, dass Polen zum sozialistischen Lager gehörte“, wundert sich Sergej Juzhik.

Ihr Schicksal schwieg die verängstigte Oma Alexandra tot. Aber der neugierige Enkel deckte das Familiengeheimnis auf: „Ich war neun, ich machte unsere Kommode auf und bemerkte eine alte Aktenmappe mit Dokumenten“. Dann erzählte die Großmutter dem Jungen vom Überleben in Nordfriesland in der Kriegszeit und vom Autounfall.

1978 kam der Hafentechniker Franciszek Nadolski mit der Familie nach Minsk. Es wurde doch noch eine Bresche im eisernen Vorhang geschlagen. Nach fast 30 Jahren durfte der Sohn seine Mutter wieder umarmen – und zum ersten Mal auch seinen älteren Bruder.

Alexandra starb 1983 mit nur 61 Jahren an Krebs. Das Grab ihres Mannes in Bredstedt hat sie nie besucht: Die sowjetische Grenze blieb abgeriegelt.

„Eines Tages fahre ich hin und verneige mich vor meinem Großvater“, sagt Sergej, der jetzt aktuelle Bilder geschickt bekam, und zwar von einem weißrussischen Kollegen, der den Friedhof besucht hatte. Der Zustand des Grabs gefällt ihm: „Sehr sauber, viele Blumen.“

„Die Grabstätte wird im Auftrag der Kirchengemeinde von unseren Friedhofsmitarbeitern gepflegt“, erklärt Pastor Peter Schuchardt. Am Volkstrauertag werden immer Kränze an den Gräbern der getöteten ehemaligen Kriegsgefangenen niedergelegt.

Oleg Juzhik starb 2006, Franciszek Nadolski lebt nach wie vor in Polen. Der Tod des Bruders erschütterte ihn tief, heute hat er wenig Kontakte zu seiner weißrussischen Verwandschaft.