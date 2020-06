Die Video-Sprechstunde ist groß im Kommen

Corona macht’s möglich: Digitalisierung der Medizin schreitet voran

Avatar_shz von mks

10. Juni 2020, 21:12 Uhr

Kiel | Die Corona-Pandemie hat für die Digitalisierung der Medizin wie ein Katalysator gewirkt. „Das Angebot an Video-Sprechstunden ist in Schleswig-Holstein seit März sprunghaft angestiegen“, erklärte gestern der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Niko Schmidt, in Bad Segeberg. „Im Februar hatten wir lediglich 20 Praxen, die eine Video-Sprechstunde per Zertifikat angemeldet haben. Stand heute sind es 1158. Allein im März konnten wir einen Zuwachs von über 700 Anmeldungen verbuchen, darunter sind auch 200 hausärztlichen Praxen.“ Wie die Sprechstunden tatsächlich genutzt wurden, zeigt sich laut Schmidt erst nach Vorliegen der Abrechnung für das erste Quartal.

Nachholbedarf gibt es ausreichend: Noch vor drei Jahren lehnten fast 60 Prozent der Ärzte bei einer Umfrage diese Form der Arzt-Patienten-Interaktion generell ab, ganze 1,8 Prozent der niedergelassenen Ärzte nutzten die Möglichkeit der Video-Konsultation. Erst die Sorge sich bei einer Behandlung in der Arztpraxis mit dem Corona-Virus anzustecken, brachte den Durchbruch für die Online-Behandlung. Telemedizinische Lösungen haben laut Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) geholfen, Risiken auf Seiten des medizinischen Personals und der Patienten zu minimieren und gleichzeitig die Grundversorgung abzusichern. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung bieten inzwischen rund 25 000 Praxen ihren Patienten Video-Sprechstunden an.

Besonders Psychotherapeuten schätzen diese Form der Behandlung. Aber auch Augenärzte wissen die Vorteile zu schätzen. Wegen der hohen Auflösung der Videoaufnahmen ist zum Beispiel die Behandlung eines Gerstenkornes auch Online möglich. Im Unterschied zu einem Telefonat bietet die Telemedizin „den Vorteil, dass sich Ärzte einen Eindruck vom äußeren Zustand der Patienten verschaffen können“, so Garg.

Videogespräche kommen dabei dem normalen Arzt-Gespräch in der Praxis sehr nah: Patienten werden über den Browser oder eine Smartphone-App mit einem Arzt verbunden, der Video-Sprechstunden anbietet. Die Kamera und das Mikrofon, die im Laptop oder Smartphone integriert sind, genügen für die technische Umsetzung. Lange Wartezeiten und das Ausharren in überfüllten Praxen mit entsprechend höherem Infektionsrisiko entfallen. Großer Vorteil: Menschen im ländlichen Raum müssen seltener für Konsultationen mit dem Arzt erhebliche Strecken zurücklegen. „Allein aufgrund der geografischen Besonderheiten bietet sich der Einsatz von Telemedizin in Schleswig-Holstein an“, ist Garg überzeugt.

Insgesamt hilft die Telemedizin also, unnötige Arztbesuche zu vermeiden und nötige Besuche wesentlich früher in die richtige Richtung zu leiten – sprich: bei einer Erstdiagnose per Video-Sprechstunde ist es möglich, den Patienten schneller zum zuständigen Facharzt weiterzuleiten.

Das haben inzwischen auch die Ärztefunktionäre erkannt, die sich lange gegen die Konkurrenz aus dem Netz wehrten. Seit April 2017 dürfen Ärzte Video-Sprechstunden mit Patienten als Kassenleistung abrechnen und neuerdings auch Patienten aus der Ferne behandeln, die vorher nicht leibhaftig in ihrer Praxis waren. Daniel Schneider, Deutschland-Chef des schwedischen Telemedizin-Startups Kry, geht sogar davon aus, dass durch die Video-Sprechstunde die Kassenbeiträge künftig sinken. Beispielsweise müssen Patienten nicht mehr den gesamten Verwaltungsapparat und die Räumlichkeiten einer Arztpraxis beanspruchen. Die Praxen würden dadurch entlastet und könnten sich vor allem um diejenigen Patienten kümmern, die eine vor Ort Behandlung benötigen.

Professor Jörg Debatin, Leiter des „Health Innovation Hub“ des Bundesministeriums für Gesundheit, ist zuversichtlich: Die Corona-bedingte Digitalisierung der Medizin werde Bestand haben, sagte er in der Ärztezeitung. „Die Menschen sehen, dass sich das, was sie aus dem normalen Leben kennen, in gewissen Teilen auch auf die Medizin übertragen lässt. Das ist kein Ersatz, sondern ein Zusatzangebot, das die Kommunikation zwischen Patienten und Leistungserbringern vereinfacht“. Und auch Minister Garg hält den Telemedizin-Boom nicht für eine Eintagsfliege. Schließlich seien „Patienten und Ärzteschaft in Schleswig-Holstein sehr innovationsfreudig.“