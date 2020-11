Die Verwaltungen im digitalen Wandel

Morgen beginnt in Lübeck eine Konferenz europäischer Digitalisierungslabore

Avatar_shz von Dieter Schulz

08. November 2020, 19:22 Uhr

Kiel/Lübeck | Selbst fahrende Busse, pflegende Roboter, Computerprogramme statt Buchhalter, Homeoffice statt Präsenzkultur. Die Digitalisierung eröffnet Chancen! Der Roboter übernimmt die Routine, der Mensch gewinnt Spielräume für komplexe und kreative Arbeit.

Klar ist: Die Digitalisierung schafft neue Arbeitsmöglichkeiten – zeitlich wie räumlich. Und sie bietet die Chance, auch die Verwaltung noch effizienter, transparenter und bürgerfreundlicher zu machen. Schleswig-Holstein hat sich erfolgreich auf diesen Weg gemacht. Dass die richtig und notwendig ist, hat uns der Lockdown in der Corona-Pandemie drastisch vor Augen geführt. Plötzlich sollten Beschäftigte aus dem Homeoffice arbeiten. Videokonferenzen gehörten zum Alltag. Das sichere und störungsfreie Arbeiten auch mit sensiblen Daten musste gewährleistet sein.



Homeoffice Die Staatskanzlei hat zum Beispiel im März fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, dank Laptops mit eingebauter Kamera für Videokonferenzen und unserer elektronischen Aktenverwaltung funktionierte das zu meiner Überraschung und Freude fast ohne Probleme. Oder die Schulen und Hochschulen: Im Vorteil waren Einrichtungen, die Konzepte des digitalen Lehrens und Lernens schon länger erprobt und angewendet hatten; weil sie so auch beim Homeschooling hohe Unterrichtsqualität und individuelle Betreuung liefern konnten.



Kein Selbstzweck Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) sind kein Selbstzweck. Die Beherrschung dieser Instrumente wird immer mehr zum Schlüssel für ein funktionierendes Staatswesen. Für die Landesregierung ist Digitalisierung von Beginn an ein besonders wichtiges Politikfeld. Die Corona-Pandemie wirkt wie eine Bestätigung für diesen Kurs.

Nehmen wir die Künstliche Intelligenz. Ein Chatbot beantwortet seit Monaten rund um die Uhr und sieben Tage die Woche alle Fragen zu Corona. Eine Stechuhr kennt der Chatbot nicht. So ist die Verwaltung stets erreichbar. In Zukunft werden auf diese Weise auch bereits Anträge entgegengenommen werden können.



Planungsbeschleuniger Künstliche Intelligenz bietet auch die Möglichkeit, große Bauvorhaben zügiger voranzubringen. KI wird in der Lage sein, Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern auszuwerten und Antwort-Vorschläge für Mitarbeiter der Landesplanung zu liefern. Personalintensive Routinearbeiten werden so mittelfristig durch unterstützende elektronische Systeme erleichtert.

Digitalisierung bedeutet zugleich, Prozesse regelmäßig zu hinterfragen und zu optimieren. Durch Digitalisierung hat sich die Geschwindigkeit der Veränderungsprozesse deutlich erhöht. Sich schnell an Veränderungen anzupassen, war in der Vergangenheit nicht unbedingt die Stärke von Verwaltung. Hier wollen und müssen wir besser werden. Voraussetzung dafür sind auch ein Kulturwandel und eine stärkere Bereitschaft der öffentlichen Verwaltung, Veränderungen kreativ mitzugestalten. Dazu wird auch die Landesverwaltung in Zukunft mehr Menschen brauchen, die kreative Lösungen entwickeln und die die Chancen erkennen und ergreifen, die eine bessere Nutzung von Daten bieten.



Aus für Warteschlangen Denn auch dies ist Zukunft: Die Verwaltung der Zukunft wird mehr aus ihren eigenen Datenbeständen machen müssen. Und noch ist es so, dass die Landesregierung derzeit nicht unbedingt weiß, was da im Verborgenen liegt und wie diese Datenbestände auszuwerten sind, um so zu besseren Erkenntnissen und Ergebnissen im Verwaltungshandeln zu kommen. Für solches „evidenzbasiertes Regierungshandeln“ wird das Land die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen und Experimentierräume schaffen. Mit dem Onlinezugangsgesetz sollen bis zum Jahr 2022 fast 600 Verwaltungsdienstleistungen auch online verfügbar gemacht werden. Ob ein Gewerbe angemeldet, ein Auto abgemeldet oder Wohngeld beantragt wird – all dies wird auch vom heimischen Sofa möglich sein. Lange Warteschlangen auf dem Amt werden bald der Vergangenheit angehören.



Dirk Schrödter ist Chef der schleswig-holsteinischen Staatskanzlei