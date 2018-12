Die unsichtbare Verräterin

Ein Buch kann man auf unendlich viele Arten übersetzen. Wie entscheidet man sich für eine? Karen Nölle aus Bösdorf über die Kunst, hinter den Autor zurückzutreten, ohne sich zu verstecken.

von Sina Wilke

29. Dezember 2018, 16:48 Uhr

Wie übersetzt man das englische Wort „difficult“? „Schwierig“, klar. Oder? Könnte es nicht auch „knifflig“, „schwer“, vertrackt“, „problematisch“, „mühsam“ oder „beschwerlich“ bedeuten? Und: Wie entscheidet man, was gemeint ist?

Menschen, die keine Ahnung davon haben, stellen es sich manchmal so vor, dass ein Übersetzer lediglich einen Text in einer anderen Sprache abschreibt. Karen Nölle (68) aus Bösdorf im Kreis Plön überträgt seit mehr als 30 Jahren englische Literatur ins Deutsche und weiß: weit gefehlt. Schließlich sind da zuvor noch all diese Fragen: In welchem Umfeld taucht ein Wort auf? Wie sind Rhythmus, Ton und Atmosphäre des Textes, wie die Stilhöhe? In welcher Zeit spielt die Geschichte, wer sagt diesen Satz und wozu dient er? Und, letztlich: Was will der Autor damit sagen?

Schliesslich ist, wenn Karen Nölle an ihrem Schreibtisch Platz nimmt, das Blatt vor ihr schon voll. Da liegt eine fertige Welt, und ihr Job ist es, der Idee des Autors „möglichst wenig anzutun“. Denn natürlich verändert ein Übersetzer den Text, ob er will oder nicht. Der „traduttore“, so ein italienisches Wortspiel, sei auch immer ein „traditore“ – der „Übersetzer“ stets ein „Verräter“. „Übersetzer treten zurück und versuchen den Autor möglichst getreu auftreten zu lassen. Aber man kann gar nicht umhin, selbst vorzukommen. Ein Übersetzer kann sich nicht ganz und gar hinter dem Text verstecken“, weiß Karen Nölle. Und er soll es auch gar nicht: „Mut zum Gestalten gehört dazu. Dann kommt man dem Autor näher.“

Der Clou ist, die Erzählung in der neuen Sprache wirken und sie nicht nur durch einen Filter laufen zu lassen. Genau deshalb reicht es auch nicht, beide Sprachen perfekt zu beherrschen. „Man versucht die Haltung des Autors zu seinem Text zu ergründen und sie zu übernehmen“, erklärt die 68-Jährige. Worin liegt die Kraft des Textes? Was würde zum Autor passen? Ist er laut oder rotzig, erzählt er überbordend oder zurückgenommen? Ist dieser Satz lakonisch gemeint? Ironisch? Aufmunternd? Und: Welche Begriffe wähle ich in diesem oder jenem Fall, welchen Satzbau? Einmal habe sie eine wunderbare Autorin übersetzt – doch heraus kam seitenweise Langeweile. Wieso? Irgendwann wurde Karen Nölle klar, dass jeder Satz des Originals eine Schüchternheit verkörperte, die sie nicht aufgenommen hatte.

Um den richtigen Ton zu treffen, muss sie viel recherchieren. Denn es ist ja nie nur der Text, der vor ihr steht. Dazu gehören immer ein Subtext, ein Kontext. Wie war die Zeit, in der er spielt? Spielen in einem Buch Röntgenapparate, Eis am Nordpol oder die Schützengräben im Ersten Weltkrieg eine Rolle, dann liest sich Karen Nölle zu dem Thema ein. Nur selten fragt sie beim Schriftsteller nach, wie er dies oder jenes gemeint hat. Ab und zu findet sie einen Fehler. „Einmal hatte der Autor den Mond auf der falschen Seite aufgehen lassen.“

Abgesehen von inhaltlichen Schnitzern aber ist es immer eine Gratwanderung, wie weit ein Übersetzer in den Text und damit in die Schöpfung eines anderen eingreift. „Übersetzer haben die Tendenz Texte aufzuräumen“, gesteht Karen Nölle. Man kann sich das ganz gut vorstellen: Aus dem Schriftsteller fließen die Ideen heraus, er ist stolz auf sein Produkt. Der Übersetzer aber vergräbt sich in die Details, dreht jeden Satz um und stößt dabei immer wieder auf Dinge, die man ausmisten oder anders ordnen könnte. „Man kennt den Text sicher besser als der Autor“, sagt Nölle. „Es ist aber gut, wenn man etwas Unordnung lässt.“

Und sich auf die Herausforderungen konzentriert, die eine Übertragung speziell vom Englischen ins Deutsche bedeutet: Da wären zum einen die vielen Silben im Deutschen, die einen leicht dahinfließenden englischen Satz schnell konstruiert wirken lassen. Außerdem haben die Briten und Amerikaner, weil ihre Sprache schneller ist, die Neigung, statt eines einzigen treffenden Adjektivs mehrere zu nutzen – mit denen man die deutsche Übersetzung überladen würde.

Für ihre Arbeit, das räumt Karen Nölle ein, müsse man schon ein spezieller Typ sein: Wer die Sprache nicht liebt, wird schnell verzweifeln. „Ich bin ein Klein-Klein-Mensch. Ich friggele, perfektioniere, konzentriere mich über Stunden.“ Die dreifache Mutter lacht. „Übersetzen ist sehr anstrengend. Man muss viel mobilisieren, um das hinzukriegen.“ Dabei bringt genau das ihr Spaß: Am liebsten übersetzt sie Alice Munro, die kanadische Meisterin der Kurzgeschichten und Nobelpreisträgerin, die eine große Tiefe hat und Gefühlswelten so überraschend und differenziert darstellt. „Sie fordert alles, was man kann, weckt alle Möglichkeiten.“ Seichte Unterhaltung dagegen lässt sie sprachlich schwimmen, „weil die nichts vorgibt – man kann alles machen.“

Ein Viertel- bis halbes Jahr braucht Karen Nölle für die Übersetzung eines Buches. Stets hat sie mehrere Fassungen. Eine erste, recht grobe. Eine zweite, die sie noch einmal Satz für Satz mit dem Original abgleicht. Und eine dritte, die sie ausschließlich auf Deutsch liest und dabei merkt, wie es sprachlich fließt, und was man so in ihrer Muttersprache vielleicht gar nicht sagen würde.

Das Englische ist für Karen Nölle selbst indes wie eine zweite Muttersprache: Als Kind hat die gebürtige Hamburgerin sechs Jahre in Kalifornien gelebt, nach ihrem Studium der Anglistik, Romanistik und Germanistik war sie Dozentin in Aachen und Berkeley. Ihre erste Übersetzung fertigte sie Mitte der 80er-Jahre für eine Autorin, die sie kannte. Es war ein feministisches Buch und gar nicht schwer, denn „ich wusste ja, was sie denkt“.

Dennoch würde sie es heute mit Sicherheit anders übersetzen. So hat Karen Nölle etwa Alice Munro bereits 1994 ins Deutsche übertragen – und zwei ihrer Werke nach Munros Nobelpreis vor fünf Jahren noch einmal überarbeitet. „Ich habe eine Menge geändert. Es gab Stellen, an denen ich mich gefragt habe: ,Echt, das hast du so gemacht?!‘ Da habe ich gemerkt, wie viel ich gelernt habe.“ Dabei waren ihr keine großen Fehler unterlaufen. Doch für die Art Munros, Lebensgefühle auszudrücken, haben Karen Nölle 20 Jahre mehr Lebensweisheit geholfen.

Munros Bücher werden hervorragend verkauft – doch den Namen Karen Nölle nehmen die wenigsten Leser wahr. Der Job sei nicht einfach für Menschen, die Lob und Feedback brauchen, sagt die Übersetzerin. „Übersetzer sind ziemlich unsichtbar.“ Die Befriedigung erlebt sie an anderer Stelle: „Ich bin im Herzen eine Vermittlerin und finde es schön, Lesern die Lektüre fremder Texte zu ermöglichen.“ ●