Die Übersicht

von Michael Bock

15. April 2018, 18:58 Uhr



Am 25. Spieltag kamen die Teams des Führungs-Trios zu Siegen. Am Freitag hatte Spitzenreiter TuS Rotenhof dem Viertplatzierten Wittenseer SV beim 6:0 gleich ein halbes Dutzend Treffer eingeschenkt. Der Tabellenzweite TSV Vineta Audorf hatte in der ersten Halbzeit beim Vorletzten VfB Schuby noch Mühe, gewann aber letztendlich mit 4:1. Auch der SV GW Tolk ist wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt und wahrte seine Aufstiegschance durch ein 4:2 gegen den SSV Nübbel. Nachdem der TSV Kropp II durch das 1:1 daheim gegen Osterrönfeld II sieben Punkte aus den letzten drei Begegnungen holte und sich nach und nach aus der abstiegsgefährdeten Zone verabschiedet, wird für zwei Teams die Situation im Tabellenkeller immer brenzliger. Der VfB Schuby bleibt nach dem 1:4 gegen Audorf Vorletzter und kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt gibt es für Schlusslicht VfR Schleswig.