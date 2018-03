Die Tunnelbetreiber müssen ran

von Stefan Beuke

27. März 2018, 20:33 Uhr

Streit um den Brandschutz am Belt

Schon im Prozess um den geplanten A-20-Elbtunnel bei Kollmar im Kreis Steinburg spielte der Brandschutz eine wichtige Rolle: Dass die Freiwillige Feuerwehr des 1700-Seelen-Dorfs mit Rettungseinsätzen in einem viel befahrenen, sechs Kilometer langen und bei Feuer hochgefährlichen Tunnel überfordert wäre, hat das Bundesverwaltungsgericht vor zwei Jahren rasch erkannt und das Land zu hauptamtlichen Kräften verpflichtet. Die sagte Kiel auch zu – ohne sich allerdings festzulegen, wer diese Berufsfeuerwehr aufstellt und bezahlt. Kollmar hat daher verständlicherweise Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt.

Nun wiederholt sich der Streit beim noch viel längeren Fehmarnbelt-Tunnel – mit dem Unterschied, dass die Stadt Fehmarn bisher noch nicht mal formal für den Brandschutz im deutschen Teil des Tunnels zuständig ist. Dazu will das Land die Stadt erst verpflichten – indem es kurzerhand die Stadtgrenze ins Meer ausdehnt. Doch weder schafft dieser Taschenspielertrick Vertrauen noch hilft er in der Sache: Natürlich wäre auch Fehmarns Feuerwehr mit dem Brandschutz im Tunnel überfordert. Das einzig Richtige beim Belt- wie dem Elbtunnel ist daher: Die Betreiber der Bauwerke, also Femern AS und der noch gesuchte A-20-Investor, müssen auch den Brandschutz übernehmen. Alles andere ist Unsinn.