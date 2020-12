Lindau im Dezember : Die Suche nach dem blauen Fahrrad

Die Freie Wählergemeinschaft Lindau veranstaltet in der Vorweihnachtszeit zum 16. Mal diesen Wettbewerb.

Lindau | Das „Blaue Fahrrad“ steht im Dezember wieder einmal im Blickpunkt der Lindauer Bürger. Die Freien Wähler der Gemeinde (FWGL) möchten auch in diesem Jahr zum 16. Mal Weihnachtsgeschenke verteilen. Dazu wird folgende Aufgabe an alle Lindauer Einwohner gestellt: Jeweils sonnabends, am 5., 12. und 19. Dezember, wird von der FWGL das bereits bekannte „Blaue Fahrrad“ mit dem FWGL-Emblem und einem blauen Geschenkkarton irgendwo im Gemeindegebiet abgestellt.

Und dieses gilt es so schnell wie möglich zu entdecken. Unter allen Anrufern, die das Fahrrad entdeckt haben, werden jeweils 25 Euro ausgelost, die an den betreffenden Sonnabenden von 10 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 01 51/ 20 13 70 39 anrufen und den richtigen Standort des Fahrrades mitteilen. Die Telefonnummer ist auch am blauen Fahrrad selbst aufgeführt.

Neu ist in diesem Jahr, dass der Fundort jetzt auch per WhatsApp mit Foto oder Nachricht von 10 bis 15 Uhr an die gleiche Nummer gesendet werden kann. Die Gewinner werden informiert und anschließend wird das Geld überreicht. Am 19. Dezember werden dann noch einmal 25 Euro unter allen erfolglosen Anrufern verlost. „Die Weihnachtsgeld-Aktion fand in den Vorjahren großen Anklang“, so Harald Kelm von der Wählergemeinschaft. Erwachsene und Kinder fahren auf der Suche mit offenen Augen durch die Gemeinde Lindau. „Dies ist auch das Ziel, den Blick für die Ortsteile in der Gemeinde Lindau zu schärfen und die Schönheit unserer Umgebung wahrzunehmen“, sagt Harald Kelm.