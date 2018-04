„Die Stunde des Dialogs ist gekommen“

Carles Puigdemont aus JVA Neumünster entlassen / Katalane nimmt spanische Regierung in die Pflicht

von Susanne Otto

06. April 2018, 19:10 Uhr

Carles Puigdemont (55) ist frei. Gestern um 13.53 Uhr öffneten sich für den katalanischen Separatistenführer die Tore der Justizvollzugsanstalt Neumünster. Zwei Stunden zuvor hatte die Generalstaatsanwaltschaft seine sofortige Freilassung angeordnet.

Puigdemont gab vor dem Gebäude eine kurze Stellungnahme ab. Auf Deutsch sagte er: „Ich möchte mich bei allen bedanken für ihre Hilfe und Solidarität. Vielen Dank.“ Dann forderte er die Freilassung seiner in Spanien inhaftierten Mitstreiter. Es sei eine „Schande für Europa“, dass es politische Gefangene gebe. Der Kampf für die katalanische Unabhängigkeit sei auch ein Kampf für die Demokratie, die in Spanien in Gefahr sei, so Puigdemont. In Richtung der Zentralregierung in Madrid sagte er, sie sei mit ihrem repressiven Vorgehen gescheitert. „Jetzt ist die Stunde des Dialogs gekommen. Es ist Zeit, Politik zu machen, und es gibt keine Ausreden mehr, sich nicht mit den katalanischen Führern zusammenzusetzen und politische Lösungen zu finden.“ Eine Pressekonferenz von Puigdemont, die für den Abend in der Stadthalle Neumünster angekündigt worden war, wurde wieder abgesagt. Gründe nannten die Organisatoren, der separatistische Katalanische Nationalkongress ANC, der auch die 75 000 Euro Kaution hinterlegt hat, nicht. Über seinen Twitter-Account erklärte Puigdemont, dass er sich nach Berlin begeben werde, dort solle auch die Pressekonferenz stattfinden.

Nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) ist eine Auslieferung Puigdemonts an Spanien weiterhin möglich – wenn auch nur wegen Korruption. Spanien wirft ihm vor, 1,6 Millionen Euro für das Referendum ausgegeben zu haben.

Gefragt ist nun erneut der Generalstaatsanwalt. Er müsste bei Gericht einen Antrag auf Prüfung der Zulässigkeit der Auslieferung stellen. Die Entscheidung dazu sei noch nicht getroffen, hieß es gestern. Das OLG hat bereits durchblicken lassen, dass für eine Zustimmung weitere Beweise notwendig wären. Möglich ist auch, dass die spanische Justiz den Europäischen Haftbefehl zurücknimmt, dann wäre das Verfahren sofort beendet. Sie könnte versuchen, Puigdemont auf anderem Weg zu fassen – und dann erneut den Vorwurf der Rebellion ins Spiel bringen.