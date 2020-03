Die Sprache des Krieges

Avatar_shz von shz.de

18. März 2020, 12:38 Uhr

Ein Sketch von und mit Loriot handelt von einem Reporter, der den Chef eines Unternehmens interviewt, das die Produktion von Panzern auf die Herstellung von Marzipankugeln umgestellt hat. Zur Bewältigung der Corona-Pandemie werden dringend Atemschutzmasken und Beatmungsgeräte benötigt. Aber der Nachschub stockt. Präsident Macron erklärt in jeder Rede, Europa befinde sich im Krieg. Die Sprache übernimmt das Vokabular des Krieges. „Wir arbeiten an der Front“, klagte eine Ärztin, ein Kollege sprach von der „letzten Verteidigungslinie“. Wer es miterlebt hat, der weiß, Krieg war ganz anders, die Zahl der Opfer deutlich höher. Gleichzeitig gab es aber einen Vorteil: Die Produktion von Kampfmitteln kannte kaum Engpässe. Tausende Panzer und Flugzeuge, Bomben, Munition, Gewehre standen bereit, dazu Krankenhäuser und medizinisches Personal. Bedauerlicherweise steht Loriot nicht mehr zur Verfügung. Er würde bestimmt den Vorschlag machen, wenn VW, Mercedes und Co. keine Autos mehr bauen, sollten sie doch umgehend auf die Produktion von Schutzmasken und Beatmungsgeräte umstellen.