Die Politik, das Märchen und die Moral

Wie sich Sprache und Habitus der Staatschefs zurückentwickeln

von lie

28. August 2019, 12:33 Uhr

Die Zeiten, in denen mit Märchen die Welt erklärt wurde, sind eigentlich vorbei. Glücklicherweise. Zu extrem die Charaktere – böse wie gut–, zu oberlehrerhaft die Moral der Geschichte, zu grausam oft das Ende.

Wenn sich nun in diesen bewegten Tagen die Erinnerung ans Schneewittchen doch wieder ihren Weg bahnt, dann darf nicht ganz zu Unrecht als schlechtes Omen für die gegenwärtige Weltlage gewertet werden. „Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer hat die schönste Frau im ganzen Land?“

Diese Frage, hat Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro gestellt – er hat es nur etwas unfreundlicher formuliert als Schneewittchens böse Stiefmutter. Bolsonaro hat nämlich einen Facebook-Post kommentiert, in dem Macrons Ehefrau Brigitte beleidigt wurde. Ein Nutzer hatte in diesem Online-Beitrag ein nicht besonders vorteilhaftes Foto der 66-jährigen Gattin Macrons neben eines von Bolsonaros Frau gestellt. Die ist 37 Jahre alt, 27 Jahre jünger als Bolsonaro also. Unter den Bildern stand: „Versteht ihr jetzt, warum Macron Bolsonaro bedrängt?“ Er wette, schrieb der Facebook-Nutzer, dass Macron neidisch auf Bolsonaro sei. Und der brasilianische Präsident war sich daraufhin nicht zu schade, diese sexistischen und dummen Sätze dann noch mit einem eigenen Kommentar zu versehen: „Demütige den Typen nicht.“ Das also ist das Niveau, auf dem der Präsident des Landes, dessen Regenwälder gerade in Flammen stehen, kommuniziert. Wie ein Halbstarker, der das erste Mal Papas Lederjacke tragen darf.

Es hat sich in den vergangenen Jahren einiges geändert auf dem Parkett der Staatsmänner, leider nicht zum Besseren: Erstaunlicherweise klettert eine relevante Zahl des männlichen Homo Politicus gerade die evolutionäre Treppe wieder hinab, dorthin, wo pseudo-maskulines Gehabe noch etwas zählt. Wladimir Putin reitet mit freiem Oberkörper durch die Tundra und fängt – als tollster Hecht im Teich – natürlich immer die größten Fische.

Donald Trump brüstet sich nicht nur mit seinen Eroberungen (Frauen, nicht Grönland!), sondern auch damit, dass er sich den Damen gegenüber alles erlauben dürfe. Und Bolsonaro lästert über die Frauen anderer Staatsmänner.

Diese verbalen Griffe unter die Gürtellinie sind nicht nur erstaunlich selbstverständlich geworden in einer Zeit, in der Sexismus, sexuelle Übergriffe, Missbrauch und Diskriminierung im Zuge der MeToo-Debatte offensiv angeprangert werden, sie weisen außerdem auf die innere Verfasstheit der Protagonisten hin. Nicht ohne Grund ist in den vergangenen Monaten der Begriff des Narzissten – im Märchen: Schneewittchens Stiefmutter – ausführlich debattiert worden. Dabei haben Sozialpsychologen einige erstaunliche und wenig erfreuliche Eigenschaften dieses Typus beschrieben: Narzissten werden demnach durch verschiedene Indikatoren beschrieben: die Eitelkeit, den Führungswillen, den Wunsch nach Aufmerksamkeit und das geradezu fanatische Ringen um ein positives Selbstbild. Das Ganze wird dann noch abgerundet durch – ausgerechnet – eine ausgeprägte Empathiearmut.

Problematisch wird es für den Narzissten (und seine Umgebung) demnach vor allem dann, wenn der Bereich der Eigenidealisierung nicht mehr ausreicht, um ein positives Selbstbild zu erzeugen. Dann wird er aggressiv gegen andere und versucht sich selbst zu erhöhen, in dem er sein Gegenüber abwertet. Der Narzisst spiegelt sich in dem von ihm konstruierten Negativ-Bild des anderen. Spieglein, Spieglein an der Wand, hast du die Schwächen des anderen erkannt?

Erstaunlicherweise scheinen diese Typen in den Netzwerken der sozialmedialen Selbstinszenierung ihr perfektes Habitat gefunden zu haben. Sie multiplizieren dort ihren Ruf als kompromisslose Macher, was durchaus Anziehung auf andere Menschen ausüben kann.

Interessant wäre daher in diesem Zusammenhang, was die Frauen dieser verbalen Giftmischer zu deren sexistischen Äußerungen sagen: So mancher Halbstarke soll ja zuhause – frei nach Schneewittchen – schnell zum Zwerg werden. Aber das ist eine andere Geschichte, für eine bessere Zeit.