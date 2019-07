Die Pflichten eines Profis

von

16. Juli 2019, 17:50 Uhr

Flensburg | Hätte er es sich aussuchen können, hätte Torbjörn Bergerud seinen 25. Geburtstag wohl nicht zwischen Fliesen, Paletten und Gabelstaplern verbracht. „So ist das als Profi. Das gehört dazu“, sagte der Torwart der SG Flensburg-Handewitt, ehe es zum individuellen Fotoshooting ging.

Auf dem Gelände von Jacob Cement Baustoffe, Trikotsponsor des Deutschen Handballmeisters, wurde gestern von morgens bis abends alles eingetütet, was im Laufe der Saison so gebraucht wird: Mannschaftsfoto, Einlauftrailer, Einsprecher für TV-Übertragungen, Einzelaufnahmen mit Blumenstrauß, Eintrittskarten oder der Schale. Gehüllt waren die SG-Spieler in das neue Trikot, das erst heute offiziell präsentiert wird.

Dann befindet sich das Team von Maik Machulla schon auf dem Weg in das schwedische Kristianstad, wo bis zum 25. Juli knallharte körperliche Arbeit – aufgelockert durch das Beachhandball-Festival in Ahus und Testspiele gegen IFK Kristianstad und Lugi HF – auf die Spieler wartet. Es gilt, die physischen Voraussetzungen für die Saison zu schaffen. „Es wird sehr athletisch geprägt. Aber ich hoffe, dass die Ergebnisse schnell signalisieren, dass wir in den Handballbereich gehen können“, sagt Machulla.

Schon in der vergangenen Saison hatten der SG-Coach und insbesondere Athletiktrainer Michael Döring ein wachsames Auge auf die Trainings- und Belastungssteuerung. Der sportwissenschaftliche Ansatz wird nun noch einmal intensiviert.

In Zusammenarbeit mit Kinexon erhebt die HBL in Echtzeit in allen Spielen zahlreiche Daten wie Sprunghöhe, zurückgelegte Distanz und Wurfgeschwindigkeit. Bei der Verarbeitung und Aufbereitung dieses Datenwulstes unterstützt Jochen Baumeister (Foto) von der Universität Paderborn die SG. Der Professor für Trainings- und Neurowissenschaften sowie sein Mitarbeiter Daniel Büchel reisen heute auch mit ins Trainingslager.