Die Ostsee ist mit Touristen jetzt per Du

von Frank Jung

05. November 2019, 22:26 Uhr

Scharbeutz | Beach-Lounges, Aktiv-Hotels, Ferienwohnungen in stylischem Design, Trendsportangebote auf dem Wasser und an Land: Nachdem sich das Image der schleswig-holsteinischen Ostseeküste verjüngt hat, ziehen die Touristiker jetzt in der persönlichen Ansprache der Gäste nach: Ab sofort werden Urlauber in allen Werbe- und Marketingbotschaften sowie Mails des Ostsee Holstein Tourismus (OHT) geduzt. Der OHT ist der Dachverband für die Ostseebäder von der Lübecker Bucht bis nach Glücksburg und für die Holsteinische Schweiz.

„Entdecke hier Typisches und Unerwartetes aus der Urlaubsregion im Norden. Verliebe dich neu in die Ostsee!“ heißt es zum Beispiel auf der Internetseite oder im 120-seitigen, in dieser Woche erschienenen Printkatalog für 2020. „Urlaub ist etwas Persönliches. Wir möchten unmittelbar an die Gäste und ihre Herzen ran“, erklärt Vize-OHT-Geschäftsführerin Claudia Drögsler. Weitere Argumente hat sie zuhauf: die Nähe zu Skandinavien. Dass „Ikea“ oder „Apple“ ihre Kunden ganz selbstverständlich duzen. Dass Social Media den Radius des „Du“ gegenüber Unbekannten hat explodieren lassen. „Und dass wir Menschen von der Küste uns als Typen sehen, die man auch zurückduzen mag, so ähnlich wie die Charaktere in der „Flensburger“-Werbung.“

„Kontrovers“ sei die Debatte trotzdem verlaufen. Erst im zweiten Anlauf votierte der Marketingbeirat einstimmig für das Experiment. Den Ausschlag habe die Erkenntnis gegeben, „dass unser Katalog mit seiner lässigen Bildsprache eigentlich schon lange duzt“, so Drögsler. „Daran passen wir den Text an.“

Von Kundenseite hat es laut OHT bisher keine negative Reaktion gegeben. Nur der Plan, auch am Telefon zum Du überzugehen, wurde weniger als eine Stunde nach Beginn eines Testlaufs abgebrochen. Das erste Telefonat kam aus dem Wirtschaftsministerium, das zweite vom Hotel- und Gaststättenverband. Da erwies sich der innere Widerstand doch als zu groß. Drögsler: „Bei solchen Business-Kontakten fühlt sich ein ,Was kann ich für dich tun?’ irgendwie falsch an.“